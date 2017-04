Meissener Mops in München Promi Sir Henry gibt es jetzt 333 Mal als schmucken Porzellan-Anhänger.

Das ist Mops Sir Henry. In echt sind er und seine Besitzerin in München bekannt wie die sprichwörtlichen bunten Hunde. © Manufaktur Meissen

Mit der Eröffnung im Münchner Kaufhaus Oberpollinger erlebt auch eine ganz besondere Produktneuheit aus Meissener Porzellan seine Weltpremiere: Deutschlands berühmtester Mopshund Sir Henry ist in Zusammenarbeit mit seinem Frauchen Uschi Ackermann, einer bekannten Münchner PR-Beraterin, jetzt als Schmuckanhänger erhältlich.

Mit großer Präzision und kunsthandwerklicher Feinarbeit wurde der Mops von den Meissener Manufakturisten gestaltet und originalgetreu mit seinem schwarzen Smoking und der lilafarbenen Fliege bemalt. Der auf 333 Stück limitierte Mopsanhänger wird jetzt erstmals im Oberpollinger Kaufhaus angeboten.

Der Mops an sich hat bei Meissen eine lange Tradition. Schon der sächsische Kurfürst und Gründer der Manufaktur, August der Starke, schenkte seiner berühmten Geliebten Gräfin Cosel einst einen Mops aus Meissener Porzellan.

In der Boutique im Oberpollinger in München ist die ganze Vielfalt aus Europas erster Porzellanmanufaktur zu finden. Dazu gehören limitierte Kunstwerke, Figuren und Plastiken, alles für Tisch und Tafel sowie Vasen und Geschenke für jeden Anlass.

In allen Werken stecken über 300 Jahre Geschichte und Kunsthandwerkstradition, in liebevoller Handarbeit und mit großer Leidenschaft für Porzellan von Meissener Manufakturisten umgesetzt. Die Präsenz im Münchner Kaufhaus Oberpollinger ist der elfte Meissen Boutique-Standort in Deutschland. Daneben ist Meissener Porzellan bei vielen Fachhändlern erhältlich.

