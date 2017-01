Meißener Brücken in Ordnung Die Stadt hat neben den drei Brücken über die Elbe weitere 37. Derzeit sind alle nutzbar und für den Verkehr frei gegeben.

Altstadtbrücke in Meißen. © SZ-Archiv/Claudia Hübschmann

„Die Elbbrücken abgerechnet, liegen 37 Brücken in der Zuständigkeit der Stadt Meißen.“ Das erklärte Stadtsprecherin Katharina Reso auf SZ-Anfrage.

Die Brücken werden aller sechs Jahre einer Hauptprüfung und einer einfachen Prüfung unterzogen, die so versetzt sind ist, dass mindestens aller drei Jahre eine Prüfung stattfindet. Die Prüfungen werden von qualifizierten Ingenieurbüros übernommen. Des Weiteren werden die Wanderwegbrücken jährlich von der Straßenaufsicht auf ihren Zustand überprüft.

Derzeit ist keine der Brücken gesperrt oder in ihrer Benutzungsfähigkeit eingeschränkt, die Brücken stehen allen Verkehrsteilnehmern zur Verfügung. Bei den Wanderwegbrücken wird teils geprüft, ob diese nicht auch durch eine Furt ersetzt werden können, wie etwa bei der kleinen Grabenbrücke Bockwener Telle. Brückenneubauten bzw. Ersatzbauten sind am Elberadweg an der Fürstengrabenbrücke und an der Knorre vorgesehen, zudem soll die Nicolaibrücke erneuert werden, heißt es weiter. (SZ/ul)

