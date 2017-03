Meißen zieht an Meißen ist eine der wenigen kleineren Städte in Sachsen, deren Einwohnerzahl wächst.

Vier von fünf Bauherren, die derzeit im Wohngebiet an der Alten Ziegelei Eigenheime errichten, kommen nicht aus Meißen, sondern von außerhalb. © Claudia Hübschmann

Erst kommen die drei Großstädte Chemnitz, Dresden und Leipzig, dann die Stadt der Bergakademie Freiberg und dann schon Meißen. So stellt sich derzeit die Attraktivität der Kommunen dar: „Meißen ist eine der wenigen kleineren Städte in Sachsen, die Einwohner anziehen.“ Zu diesem Fazit kam Harald Simons am Dienstag beim zweiten Meißner Immobiliensymposium im Rathaus. Der Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Leipziger Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur hatte „Schwarmverhalten in Sachsen“ untersucht, also die Bevölkerungswanderung im Freistaat. Er stellte für Meißen Gewinne bei jüngeren Menschen bis 25 Jahre fest und erstaunlich geringe Verluste bei Menschen zwischen 25 und 30 Jahren und zudem Gewinne in allen höheren Altersklassen. Diese gehen nicht auf „einfache Suburbanisierungsgewinne aus Dresden“ zurück, also darauf, dass Meißen Leute aus der Landeshauptstadt abzieht, weil es hier einfach billiger ist, zu leben. „Meißen verliert Einwohner nach Dresden, gleicht das aber mehr als aus durch den Zuzug aus seinem Umland“, so der Professor.

Und er führte auch Ursachen für diese Entwicklung an. Dass Meißens Bevölkerung wächst, liegt nicht daran, dass einfach mehr Bauland ausgewiesen wird. Es liegt daran, dass Meißen noch als richtige Stadt, nicht als Siedlungsbrei wahrgenommen wird. „Städte mit einer alten Geschichte, die es schon vor 500 oder 1 000 Jahren gegeben hat, sind es auch, die heute wieder wachsen.“ Meißen als Stadt habe einen Kern. Das sei insbesondere auch für jüngere Leute bis 30 Jahre wichtig. Weil deren Anzahl tendenziell durch die geburtenschwachen Jahrgänge abgenommen habe, würden sich diese „zusammenrotten“. Wie ein Vogelschwarm würden sie sich an bestimmten Orten niederlassen, was auch junge Leute aus dem Umland anziehe, wenn Gastronomie, Geschäfte und Kultur vorhanden seien.

Auf einen anderen Aspekt machte Axel Viehweger aus Dresden, Vorstand des Verbandes Sächsischer Wohnungsgenossenschaften, aufmerksam. Er hob hervor, wie wichtig die Digitalisierung, gerade auch für kleinere Städte wie Meißen, derzeit sei. „Ohne schnelles Internet mieten junge Leute keine Wohnung.“ Zugleich müssten die Wohnungen so gebaut werden, dass „sie Altwerden ermöglichen“, also über einen entsprechenden technischen Komfort verfügen. Schließlich sei es für das Prosperieren von Städten wie Meißen wichtig, dass die Leute aus dem Umland unkompliziert in die Stadt kommen könnten, etwa mit der S-Bahn.

Birgit Richter, die Geschäftsführerin der städtischen Wohnungsgesellschaft Seeg, erklärte, dass es für Meißen jetzt auch wichtig sei, neben preiswerten Wohnungen auch höherpreisige anzubieten, weil es dafür einen Bedarf – insbesondere von Zuzüglern – gebe. „Die Attraktivität der Stadt muss insgesamt gesteigert werden, das ist der einzige Weg.“ Nur mit Zuzug seien die vorhandenen Strukturen zu erhalten. Dies ist gegeben, denn selbst wenn man von den 2 100 Zuzügen (Wegzüge: 1 800) im vergangenen Jahr den Sondereffekt der Flüchtlinge abzieht, bleibt noch ein positiver Bevölkerungssaldo. Das heißt, dass Zuzug und Geburten die Zahl der Sterbefälle und Wegzüge übertreffen.

Für das wesentlich von der Volks- und Raiffeisenbank Meißen–Großenhain organisierte Immobiliensymposium waren Investoren aus der Region und dem gesamten Bundesgebiet eingeladen worden, rund 120 Teilnehmer waren gekommen. „Unser Ziel ist es, Investoren die Vorteile des Standortes Meißen nahe zu bringen und Interessenten wichtige Kontakte vor Ort zu vermitteln“, erklärte Oberbürgermeister Olaf Raschke (parteilos).

