Meißen wird zu Baustelle Nach dem Winter müssen Autofahrer auf drei wichtigen Routen mit Behinderungen rechnen.

Meißen. Meißens Straßenbauamtschef Holger Wohsmann hält nichts von Schönfärberei. „Wir müssen die Stadt dieses Jahr an gewisse Grenzen bringen“, sagt er. Sobald es das Wetter zulässt, etwa ab März, wird der Bau an drei wichtigen Strecken fortgesetzt. Mehrere Millionen Euro fließen dann in Meißens Verkehrsnetz. Teils müssen die Straßen voll gesperrt werden, teils sollen Ampeln den Verkehr regeln.

Eine Alternative gebe es nicht, so der Leiter der Meißner Niederlassung des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv). „Wenn wir jetzt nicht beginnen, kommen wir irgendwann nicht mehr hinterher“, sagt Wohsmann. An anderen neuralgischen Stellen zeichne sich ebenfalls Baubedarf ab. Zum Beispiel an Teilen der B 6, an der Großenhainer Straße vom Beyerlein-Platz in Richtung Bahnhof oder an der S 177 südlich des Plossens.

Durch die Tallage der Stadt bedingt, konzentriere sich der Verkehr auf einigen wenigen Verbindungen und beanspruche diese stark. Hinzu komme, dass nach der Wende diese Routen in einer ersten großen Welle hergerichtet wurden. Nach rund einem viertel Jahrhundert sind diese nun wieder fällig. Eine zweite Welle wird nötig. „Momentan kommen wir mit dem Erneuern gerade so hinterher. Ziel muss es sein, einen Vorlauf und so Spielraum zu gewinnen“, so der Meißner Lasuv-Chef. Die Möglichkeit, den Bau länger über das Jahr zu strecken, bestehe nicht, da die Kapazitäten der Firmen stark ausgedünnt seien. Zudem hätten die Asphaltmischwerke ihre festen Ruhezeiten.

B 101 von der Karlstraße bis zur Hafenstraße

Die aus Richtung Nossen kommend durch Meißen weiter nach Großenhain verlaufende B 101 trägt mit die höchsten Verkehrslasten in Meißen. In den 1990er Jahren wurde die Trasse grundhaft ausgebaut. Jetzt müssen zwischen der Einmündung der Karlstraße und der Elbtalbrücke die zusammen rund zwölf Zentimeter hohe Deck- als auch Binderschicht ausgetauscht werden.

Geplant ist eine Bauzeit von etwa Anfang März bis zum 22. April, so sich keine unvorhersehbaren Schwierigkeiten auftun. Der vergleichsweise kurze Zeitraum wird durch den Einsatz hochautomatisierter Technik möglich.

Das Lasuv hat den Bau in insgesamt sieben Abschnitte gegliedert, die zumeist mit eigenen Umleitungen verbunden sind. „Für die Autofahrer wird es während dieser Wochen darauf ankommen, ganz aktiv die aufgestellten Schilder zu beachten und die Informationen in den Medien zu verfolgen“, sagt Lasuv-Sprecherin Isabel Siebert. Wer kann, sollte auf andere Strecken ausweichen.

S 82 vom Meißner Stadtteil Cölln bis nach Brockwitz hinein

Die S 82 bildet – neben der S 80 und S 81 im Norden – Meißens direkte Verbindung zur Landeshauptstadt. In drei Abschnitten soll hier ab Frühjahr bis Mitte des Jahres vom Netto-Einkaufsmarkt an der Dresdner Straße bis nach Brockwitz etwa auf Höhe des Ziegelwegs die Straße erneuert werden. Ampeln lotsen den Verkehr einspurig durch die Baustellen hindurch. Der Schwerlastverkehr wird über Kreisstraßen durch Neusörnewitz und das Gewerbegebiet Zaschendorf geführt.

Etwas aufwendiger gestaltet sich der Bau auf einem weiteren Teilstück zwischen Kapitelholzsteig und Lückenhübelstraße in Spaar. Hier wird der Straßenbau aus heutiger Sicht erst im Jahr 2020 beginnen können, da zunächst die talseitig vorhandenen Stützmauern aus den Jahren 1850 bzw. 1890 durch einen Neubau ersetzt werden müssen. Im Norden wiederum könnte sich die Baustelle vom Netto-Markt weiter bis zur Brauhausstraße auswachsen. Hier plant das Straßenbauamt im Auftrag der Stadt Meißen.

S 88 zwischen Großenhainer Straße und Abzweig nach Proschwitz

Gehweg, Parkflächen, Fahrbahn und Randstreifen sollen ab dem Frühjahr zwischen Großenhainer Straße und Karl-Marx-Straße entstehen. Dazu kommt Entwässerung im Auftrag der Stadt. Der Fern- und Durchgangs-Verkehr nach Diera-Zehren muss auf die nördliche Kreisstraße ausweichen. Für Anlieger gibt es individuelle Lösungen. Nordwestlich der Stadtgrenze wird der Dieraer Weg auf die vorgeschriebene Mindestbreite gebracht.

zur Startseite