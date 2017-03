Meißen wechselt den Trainer Mike Kutsche löst Nikica Maglica ab und soll den MSV vor dem Abstieg retten.

Mike Kutsche ist neuer Trainer beim Meißner SC 08. Er soll die Fußballer „in die Erfolgsspurt zurüchführen“. © Klaus-Dieter Brühl

Der Meißner SV hat die Reißleine gezogen und sich von seinem glücklosen Trainer Nikica Maglica getrennt. Neuer Coach ist Mike Kutsche, insbesondere den Großenhainern und Lommatzschern als Trainer gut bekannt. „Nach Abwägung aller Fakten und Umstände sind wir übereingekommen, dass die Trennung von Nikica Maglica die richtige Maßnahme ist, um die Mannschaft in die Erfolgsspur zurückzuführen“, teilte der Meißner SV mit.

Erfolgsspur – damit ist natürlich der Klassenerhalt gemeint. Von dem ist der Tabellenletzte der Landesklasse Staffel mitte zurzeit schon ein ganzes Stück entfernt. Ob schon am Wochenende eine Trendwende erfolgt? Beim Tabellen-Sechsten Blau-Weiß Stahl Freital gehen die Domstädter am Sonnabend in jedem Fall als Außenseiter auf den Platz.

In der Fußball-Landesklasse Ost steht am Samstag das Spitzenspiel zwischen dem FC Oberlausitz Neugersdorf II (3.) und Tabellenführer Radebeuler BC an. Der RBC feierte zuletzt zehn Siege in Folge. Trainer Matthias Müller kann wieder auf Torjäger Willi Richter bauen, den er vor einer Woche im Heimspiel gegen Neustadt/Spree (4:1) noch schonte.

Auf Reisen gehen neben dem Meißner SV am Sonnabend der FV Gröditz 1911 (4.) und Grün-Weiß Coswig. Die Gröditzer werden von Motor Wilsdruff (7.) erwartet. Coswig (11.) muss beim Heidenauer SV (13.) Farbe bekennen und will sich für die 1:3-Hinspielpleite revanchieren. Am Sonntag spielen der Hainsberger SV (5.) und die SG Kreinitz (14.) im Aufsteigerduell.

