Meißen Watch für Preis nominiert Die Internet-Plattform hat sich die Aufgabe gestellt, aus ihrer Sicht rechtsradikale Umtriebe in der Region aufzudecken. Kritiker bemängeln, dass die Macher anonym bleiben

Dieses Bild ziert als Titel die Facebook-Seite von Meißen Watch. © Screenshot/SZ

Die Meißner SPD-Bundestagsabgeordnete Susann Rüthrich ruft dazu auf, online über den Publikumspreis des Deutschen Engagementpreises abzustimmen. Nominiert ist dafür auch die linke Internet-Plattform „Meißen Watch“. Diese hat sich die Aufgabe gestellt, aus ihrer Sicht rechtsradikale Umtriebe in der Region aufzudecken. Kritiker bemängeln, dass die Macher anonym bleiben und in einigen Fällen Beweise für ihre Vorwürfe schuldig bleiben. In Sachsen ist die Plattform bereits mit dem David-Schmidt-Preis ausgezeichnet worden, der an das Wirken des jung verstorbenen Radebeuler Politikers erinnert. Der Engagementpreis wird vom Bundesfamilienministerium, Lotterien und der Generali-Versicherung gefördert. (SZ/pa)

zur Startseite