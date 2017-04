Meissen-Tourist jetzt im alten Sägewerk Viele Gäste besuchen neuen Firmensitz am Parkplatz eingangs der Meißner Altstadt.

Lutz Thiele, Geschäftsführer von Meissen-Tourist freute sich über die vielen Besucher zum Tag der offenen Tür. © Anne Hübschmann

Staunende Gesichter am Sonntag in Meißen am Eingang zur Stadt. Meissen-Tourist feiert den Einzug in das Alte Sägewerk mit einem Tag der offenen Tür. „Es ist einfach toll, wie unsere Kunden das angenommen haben“, sagt Chef Lutz Thieme. Die Besucher hätte vor allem der Blick hinter die Kulissen interessiert. „Wir konnten als Ankermieter beim Bau viel mitreden und mitentscheiden“, sagt der Firmenchef. Das sei seinen 25 Mitarbeitern und ihm sehr wichtig gewesen. So entstand ein ganz auf die Bedürfnisse der Belegschaft und des Unternehmens zugeschnittenes Konzept. In sechsstelliger Höhe wurde investiert. Was selbst viele Meißner nicht wissen: Meissen-Tourist umfasst insgesamt drei Bereiche. Neben den bekannten acht Reisebüros gehören die Organisation von Reisen als Veranstalter sowie rund 500 Agenturen als Vertriebspartner dazu. (SZ)

