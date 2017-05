Meißen steigt in die Landesklasse auf Beim Relegationsturnier setzt sich Einheit gegen Markkleeberg, Zittau und Röhrsdorf durch.

Crossminton © Symbolbild/dpa

Einheit Meißen kehrt in die Landesklasse zurück. Gegner der Domstädter, die in der abgelaufenen Badminton-Saison die Bezirksliga des Dresdner Regionalverbandes dominierten, waren die jeweiligen Sieger der anderen sächsischen Regionalverbände TSV 1886 Markkleeberg, SG Robur Zittau und TSV Blau-Weiß Röhrsdorf. Im Spielmodus „Jeder gegen Jeden“ konnten die Domstädter dabei alle drei Mannschaften deutlich schlagen und schafften damit den direkten Wiederaufstieg in die Sachsenklasse. Die Ergebnisse lauteten 7:1, 8:0 und 7:1.

Dabei wurden die Meißner kurz vor dem entscheidenden Turnier vom Verletzungspech heimgesucht. Punktegarant Sandra Lehmann verletzte sich bei einem Ranglistenturnier drei Wochen vor der Relegation schwer am Sprunggelenk und konnte nicht eingesetzt werden. Zum Glück meldete sich Sachsenklasse-Routinier Juliane Bormann aus der Babypause zurück. Obwohl sie seit einem Jahr keinen Schläger in der Hand hatte, erwies sie sich als echter Glücksgriff. Mit Ausnahme einer Partie konnte sie alle Spiele für sich entscheiden und trug somit erheblich zu den klaren Ergebnissen bei.

Mannschaftsleiter verliert den Bart

Auch die als Ersatz mitgereisten Jugendspieler Max Beger und Leonora Schmidt kamen beim Turnier zum Einsatz und gewannen Ihre Spiele bravourös. Bei der anschließenden Aufstiegsfeier musste sich Mannschaftsleiter Thomas Fritsche unter dem Jubel der gesamten Mannschaft von seinem geliebten Vollbart trennen, den er für den unwahrscheinlichen Fall des Aufstiegs als Wetteinsatz aufs Spiel gesetzt hatte.

In der Landesklasse erwarten die Meißner nun wieder längere Anfahrtswege und vor allem hochkarätige Gegner aus den besten Vereinen Sachsens. Dennoch können sie mit den Ergebnissen aus Bezirksliga und Relegation mit breiter Brust in die kommende Saison starten. (Grahle)

zur Startseite