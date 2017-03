Meißen soll Ämter-Hauptstadt werden Das Landratsamt will besser erreichbar sein und sich kräftig erweitern. Andernorts sorgt das für Unmut.

Noch parken hier Autos, doch bald sollen Bagger anrollen: Für einen großen Millionen-Anbau am Meißner Landratsamt. © Claudia Hübschmann

Mit Hilfe eines modernen Behördenzentrums in Meißen möchte Landrat Arndt Steinbach (CDU) die Zahl der Außenstellen des Landratsamtes im Kreis minimieren. Zur nächsten Sitzung des Kreistages am Donnerstag in der Riesaer Stadthalle „Stern“ steht das Thema auf der Tagesordnung.

Kern des Vorschlags ist eine Investition in Höhe von knapp 25 Millionen Euro. Mit diesem Geld soll der bereits bestehende Neubau des Landratsamtes auf der Brauhausstraße 21 erweitert werden. Es wird Platz für das bislang verstreute platzierte Gesundheitsamt sowie große Teile des Dezernats Technik – zum Beispiel mit Kreisbauamt und Kreisumweltamt – geschaffen. Der Plan umfasst 270 Arbeitsplätze, ein Führungs- und Lagezentrum für den Katastrophenschutz sowie einen klimatisierten Sitzungssaal für den Kreistag. Stellplätze bzw. ein Parkdeck für mindestens 250 Pkw sind angedacht.

Mit der Konzentration im Meißner Stadtteil Cölln werde das Ziel verfolgt, „ein zentraler Ansprechpartner für die Bürger in der Region zu sein“, heißt es aus dem Landratsamt. Eine Wirtschaftlichkeitsstudie zu dem Großprojekt macht geltend, dass der ausgebaute Standort an der Brauhausstraße per Bus oder Bahn für rund 132 000 Einwohner im Landkreis mit einer Direktlinie erreichbar wäre. Zu den derzeit noch in Großenhain angesiedelten Behörden kommen dagegen lediglich rund 91 000 Einwohner, ohne umsteigen zu müssen. Ähnlich würde sich die Erreichbarkeit für Autofahrer verbessern.

Positiv für die Brauhausstraße fällt auch eine Kosten-Nutzen-Analyse der Projektmanagement GmbH Petschow und Thiel aus Chemnitz aus. Der Anbau erziele einen zweifach höheren Nutzwert gegenüber weiter genutzten Außenstellen bei nur 50 Prozent Mehrkosten. Angesichts stabiler Finanzen wird im Landratsamt davon ausgegangen, dass die Eigenmittel für die Ausgaben „vollständig selbst zu finanzieren“ sein dürften. Selbst ein Kredit wäre angesichts niedriger Zinsen kein Problem. Knapp vier Millionen Euro an Fördermitteln könnten aus einem neu aufgelegten Programm zum Stadtumbau kommen.

Doch werden die Kreisräte das Millionenprojekt überhaupt genehmigen? In der CDU-Fraktion gehen die Meinungen laut SZ-Informationen weit auseinander. Thomas Gey, Chef der Fraktion SPD/Grüne/Piraten, ist skeptisch. „Unsere Fraktion kann der Vorlage nicht zustimmen“, sagt der Radebeuler. Vor dem Hintergrund der Entwicklung im ländlichen Raum stelle man das Ziel einer weiteren Zentralisierung der Verwaltung in Meißen ohnehin infrage. „Wir haben moderne Kommunikationsmittel, da müssen nicht alle Mitarbeiter in einem Haus sitzen.“ Zwar sei man nicht grundsätzlich gegen einen Neubau, sieht aber die Variante kritisch. „Die Wirtschaftlichkeitsstudie ist ihr Papier nicht wert.“ Bei gerade mal vier Sitzungen pro Jahr sehe man auch keinen Bedarf für einen großen Sitzungssaal.

Momentan tagen die Kreisräte abwechselnd im Riesaer Stern und im BSZ Meißen. Wie lange es so bleibt, ist damit unklar. Immerhin: Dezernent Manfred Engelhard versicherte auf SZ-Anfrage, dass nach derzeitigem Stand alle 181 Arbeitsplätze der Kreisverwaltung in Riesa auch in Riesa bleiben: Sie sollen sämtlich in der Heinrich-Heine-Straße konzentriert werden. Großenhain dagegen büßt von derzeit 322 Arbeitsplätzen laut Plan knapp 100 ein. „Der Landkreis gönnt sich einen Millionenbau. Wir haben’s ja!“, sagt Stadtbaudirektor Tilo Hönicke unumwunden. Als Großenhainer und CDU-Kreisrat ist er von den Plänen der Meißner, an der Brauhausstraße für 25 Millionen Euro einen Neubau hinzusetzen, natürlich nicht begeistert. Von den heute 322 Arbeitsplätzen in der Kreisverwaltung sollen mit der Zentralisierung noch 230 in Großenhain bleiben.

Das klingt nicht dramatisch weniger, aber laut Vorlagen für die Kreisräte soll das Haus Remonteplatz 7 komplett leergezogen werden. Der Sitz des Vermessungsamtes, der mit der Kreisreform 2008 erst unter die Regie des Landkreises Meißen fiel, würde dann umgelagert. Teils an den Remonteplatz 8, teils wohl nach Meißen. Danach soll das erst sanierte Gebäude verkauft werden. Wer bitte soll den riesigen Altbau kaufen? Selbst das ehemalige Arbeitsamt gleich nebenan steht noch leer.

Läuft alles nach den Wünschen der Verwaltung, würde der Bau in Meißen 2020 beginnen und 2023 abgeschlossen sein.

