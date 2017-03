Meißen schmackhaft machen als Wohnort Das Immobiliensymposium soll Investoren, Planern und Maklern die Vorteile der Stadt zeigen.

Blick in die Meißner Altstadt © Archiv/Claudia Hübschmann

Meißen wächst. Mehr als 2 100 Zuzüge konnte die Porzellan- und Weinstadt 2016 verzeichnen. Rund 18 000 Quadratmeter neue Wohnbauflächen wurden 2016 entwickelt, mindestens 23 000 Quadratmeter sollen in diesem Jahr noch hinzukommen. Das teilte die Stadtverwaltung mit. „Auch für Investoren wird die malerische Stadt im Einzugsgebiet der Landeshauptstadt durch deren übervollen Immobilienmarkt immer interessanter“, heißt es.

Gemeinsam mit der Volks- und Raiffeisenbank Meißen Großenhain eG, der Stadtentwicklungs- und Erneuerungsgesellschaft und weiteren Partnern richtet die Stadt Meißen deshalb am 21. März ein hochkarätiges Fachforum für Investoren, Planer und Makler aus, das zweite Meißner Immobiliensymposium. „Unser Ziel ist es, Investoren die Vorteile des Standortes Meißen nahezubringen und Interessenten wichtige Kontakte vor Ort zu vermitteln“, so Oberbürgermeister Olaf Raschke (parteilos). Experten beleuchten dazu aktuelle Entwicklungen auf dem regionalen Immobilienmarkt und werfen einen Blick in die Zukunft des Wohnens. So wird Professor Harald Simons von der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig unter dem Titel „Schwarmverhalten in Sachsen“ zu den Ursachen und Folgen der neuen Wanderungsbewegung in bestimmte Städte referieren. Dr. Axel Viehweger, Vorstand des Verbandes Sächsischer Wohnungsgenossenschaften, widmet sich in seinem Fachvortrag der Digitalisierung des Wohnens. Zudem wird Oberbürgermeister Raschke mit einem Überblick zu Fakten, Daten und Aktivitäten der Stadtentwicklung zeigen, welches Potenzial Meißen für künftige Investitionen auf dem Immobilienmarkt hat. (SZ)

