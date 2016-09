Meißen schiebt sich erneut ins Skater-Rampenlicht Beim Weinbergcup trotzen 300 Athleten der Hitze. Ein Grund: Die Gastgeber hatten an alles gedacht.

Ellen Hornemann schickt Anna Baber auf die Staffelrunde: Gemeinsam mit Lisa Baier holte das Trio des Speedskateclubs Meißen den Sieg bei den 13-jährigen Mädchen beim Weinbergcup am Wochenende. © Claudia Hübschmann

Die hellblauen Shirts der Veranstalter scheinen an jedem Punkt der Skaterbahn des Speedskateclubs (SSC) Meißen allgegenwärtig zu sein. An der Bahn sowieso, aber auch an den Verpflegungsständen am Rande. Denn bei Temperaturen jenseits der 30 Grad – wohlgemerkt im Schatten – gehen kalte Getränke, Obstbox und Eis natürlich am besten. Für Schatten dagegen sorgten die teilnehmenden Vereine in gewohnter Manier selbst und bauten – wie bei Skater-Wettkämpfen üblich – ihre Pavillons rund um die Bahn auf.

Trotz des ungewohnten Termins am Ende einer langen Saison konnten die Meißner erneut rund 300 Sportler aus Deutschland und Tschechien begrüßen. „Viele kommen Jahr für Jahr sehr gern wieder nach Meißen“, sagt SSC-Sprecherin Claudia Fischer. Die Gründe sind vielschichtig. Traditionell geht es um Punkte im Sachsen-Thüringen-Cup für den Nachwuchs. Die Bahn selbst liegt malerisch vor der Weinberg-Kulisse, die der Veranstaltung auch den Namen gibt. Zudem stehen die Meißner Organisatoren dafür ein, dass der Zeitplan weitgehend eingehalten wird, die einzelnen Rennen reibungslos „abgearbeitet“ werden. Für das Wetter konnten die Meißner allerdings nichts. „Wir waren froh über die unkomplizierten Wetterverhältnisse“, so Claudia Fischer. Der Wettergott habe gut „zugearbeitet“. Und letztlich sind trockene Bedingungen für die Skater immer noch besser als Dauerregen. Noch etwas zieht die Teilnehmer in die Domstadt: „Die Pokale und Medaillen sind, wie es sich für eine Porzellanstadt gehört, natürlich aus Porzellan“, so Claudia Fischer.

13-jährige Mädchen super drauf

Entsprechend groß waren zumindest in den Nachwuchsklassen die Starterfelder auf der sonnenüberfluteten Piste. Beim letzten Sathü-Wettkampf vor dem großen Finale in Gera wollten die Talente natürlich noch einmal punkten, um sich die Aussichten auf einen vorderen Gesamtrang nicht zu verderben. Ausgerechnet die Gastgeber hatten unter diesem Druck ein wenig zu leiden. Nicht in allen Altersklassen erfüllten sich die Hoffnungen und Erwartungen. „Wir hatten gefühlt nie so viele vierte Plätze wie in diesem Jahr“, sagt die SSC-Sprecherin mit Blick auf die Ergebnisliste des Weinbergcups. Ausnahme Anna Baber, die bei den 13-jährigen Mädchen den Gesamtsieg einfahren konnte und gemeinsam mit ihren Vereinskameradinnen Lisa Baier und Ellen Hornemann auch das Staffelrennen für die Domstädter „nach Hause“ fuhr. Ein weiterer Staffel-Erfolg geht auf das Konto der etwas jüngeren Mädchen der C- und D-Schüler.

Der extragroße Pokal für den Sieger des Meißner Teamlaufes ging jedoch auf Reisen. „Der Teamlauf ist beim Weinbergcup eine kleine Besonderheit“, so Claudia Fischer. Bei Wettkämpfen gibt es ihn relativ selten. In diesem Jahr hatten die Nachbarn vom Großenhainer Rollsportverein die Nase vorn, die im Vergleich zu den Meißnern und auch anderen Vereinen mit einer vergleichsweise erfahrenen Mannschaft an den Start gingen.

In den älteren Altersklassen waren die Starterfelder indes eher dünn besetzt. Ein Grund: Am Sonntag wurden gleichzeitig in Bielefeld die deutschen Marathonmeister ermittelt. Trotzdem gab es bei den Frauen in der AK60 zwei Deutsche Rekorde durch die Berlinerin Marion Althoff. Sie fährt in der kommenden Woche zu den World Games der Masters nach China.

Das „Reich der Mitte“ war natürlich schon am Wochenende vor den Meißner Weinbergen allgegenwärtig. Mit der Großenhainerin Elisabeth Baier befindet sich derzeit eine Athletin bei der Weltmeisterschaft in Nanjing, die eigentlich in den Skaterkreisen Mitteldeutschlands jeder kennt. Ihr 9. Platz in ihrem ersten Wettkampf bei einer WM über 300 Meter löste Freude und Riesenanerkennung aus. In ihrer Abwesenheit holte sich beim Weinbergcup bei den B-Juniorinnen übrigens mit Magdalena Stodolova eine Tschechin den Altersklassensieg.

Denn längst ist das Meißner Skater-Event auch eins mit internationaler Beteiligung geworden. Der späte Termin kommt da wohl etwas entgegen. Sonst waren die Meißner immer im Mai oder Juni mit dem Weinbergcup dran – mitten in der Europacup-Saison. Der September-Termin hingegen scheint gerade für die Tschechen willkommen zum „Auslaufen“ zu sein.

Sonntag 18 Uhr hatten die Meißner Organisatoren bereits die Spuren des Events beseitigt. Die Bahn liegt wieder friedlich am Fuße der Weinberge. Bis zum Cup 2017.

Ergebnisse des Weinbergcups: www.ssc-meissen.de

