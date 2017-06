Meißen schaukelt sich hoch Die neuen aus Robinienholz und Sandstein gebauten Sitz- und Spielelemente laden ab sofort Meißner wie Touristen zum Pausieren und Innehalten ein.

Oberbürgermeister Olaf Raschke (parteilos), der Holzgestalter Peter Kanis und Schüler der Freien Werkschule haben das Projekt jetzt eingeweiht. © Claudia Hübschmann

Zuerst sollte es ein Spielplatz werden. Doch aus den anfänglichen Plänen entwickelte sich schnell die Idee, die Freifläche am Kändlerbrunnen in einen Ort der Entspannung zu verwandeln. Die neuen aus Robinienholz und Sandstein gebauten Sitz- und Spielelemente laden ab sofort Meißner wie Touristen zum Pausieren und Innehalten ein. Oberbürgermeister Olaf Raschke (parteilos), der Holzgestalter Peter Kanis und Schüler der Freien Werkschule haben das Projekt jetzt eingeweiht. Mit den Sitzgelegenheiten wie der Wippe auf dem Foto habe man einen idealen Ort zum „Sitzen, Lümmeln, Liegen“ geschaffen, so Oberbürgermeister Raschke. Damit scheint er Recht zu haben. Schon während der letzten Feinschliffarbeiten wurde die Bänke rege von ersten Schaulustigen genutzt, so Peter Kanis. Unter seiner Anleitung werkelten Achtklässler der Werkschule in den letzten Monaten fleißig an den außergewöhnlichen Objekten. (SZ)

zur Startseite