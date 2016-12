Meißen peilt direkten Wiederaufstieg an Nur zum Saisonauftakt gab es einen Ausrutscher. Beim Gipfeltreffen gegen Radebeul wurde jedoch klar gewonnen.

© Symbolfoto: Matthias Rietschel

Die Badmintonmannschaft des Sportvereins Einheit Meißen hat am Wochenende erneut zwei wichtige Begegnungen in Dresdens höchster Spielklasse gewonnen und schließt damit die Hinrunde auf dem ersten Tabellenplatz ab.

Die Spielerinnen und Spieler um Mannschaftsleiter Thomas Fritsche mussten am Ende der vergangenen Saison aus der Sachsenklasse in die Bezirksliga absteigen. Seitdem läuft das Projekt „direkter Wiederaufstieg“. Abgesehen von einem Ausrutscher am Anfang der aktuellen Saison gegen Turbine Großenhain, bei dem unnötig ein Sieg verschenkt worden war, wurden seither alle Begegnungen deutlich gewonnen.

Die Gastgeber der beiden Auswärtspartien am vergangenen Wochenende waren USV TU Dresden und TSV Dresden. In beiden Fällen führten die Meißner nach den 3 Doppeln bereits 2:1 . Anschließend wurden in den 4 Einzeln und dem meist zuletzt gespielten Mixed Doppel jeweils 4 weitere Punkte und somit auch die Siege nach Meißen geholt. Lediglich jeweils 2 Punkte überließen die Meißner den Mannschaften aus der Landeshauptstadt.

Nach den letzten beiden Spielen der Hinrunde steht Einheit Meißen damit punktgleich mit der Reserve des Radebeuler BV an der Tabellenspitze der Bezirksliga. Beide Mannschaften haben in der gesamten Hinrunde nur eine Begegnung verloren. Meißen steht aufgrund des besseren Punkteverhältnisses dennoch vor Radebeul. Den direkten Vergleich zwischen Meißen und Radebeul konnten die Porzellanstädter vor wenigen Wochen mit einem 7:1-Kantersieg für sich entscheiden. Die Spitzengruppe, bestehend aus Meißen und Radebeul hat es sogar geschafft, sich vom Rest der Staffel etwas abzusetzen. Das Ziel der Meißner für die Rückrunde klar: der direkte Wiederaufstieg. (S. Grahle)

