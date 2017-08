Speedway Meißen mischt die Liga auf Auch beim zweiten Wettkampf des Team Cups düpieren die Domstädter die Konkurrenz. Jetzt darf geträumt werden.

Jung, dynamisch, erfolgreich: Mathias Bartz, Lucas Wegner, Teammanager Maik Pilz, Richard Geyer und Ronny Weis (v.l.) sorgten in Dohren für eine weitere Überraschung. © Portal-Motorsport-Foto

Der Siegeszug des Speedway-Teams der Meißen Hornets geht weiter. Nach dem Heimsieg zum Auftakt der Serie im Speedway Team Cup (STC) hat die Mannschaft um Teamleiter Maik Pilz auch den zweiten Wettkampf in Dohren für sich entschieden. „Nach über zehn Jahren Meißner Abstinenz in der Liga ist das natürlich der volle Einschlag“, ist Ronny Weis euphorisch. Er ist der Routinier in der Mannschaft, die damit gezeigt habe, „dass wir nicht nur zu Hause erfolgreich sein können“. Neben Weis fuhren Richard Geyer, Lucas Wegner und der kurzfristig eingesprungene Mathias Bartz den Sieg ein.

Es ging gleich gut los auf der Bahn in Dohren (Emsland) für die Meißner. Sie konnten sich nach der ersten Runde sofort leicht von den drei Konkurrenten absetzen. „Richtig gut unterwegs“, so Ronny Weis, war am Wettkampftag Richard Geyer. Zwar blieb er in einem seiner Läufe nach Sturz ohne Punkte, wäre ohne dieses Missgeschick jedoch sogar punktbester Fahrer der gesamten Konkurrenz gewesen.

Dass die Meißner die für sie selbst zum Teil überraschenden Erfolge einfahren können, dafür hat Ronny Weis eine relativ einfache Erklärung. „Wir sind im Gegensatz zu anderen Mannschaften keine zusammengewürfelte Truppe“, sagt er. Nicht nur die Fahrer der „Hornets“ verstehen sich gut, auch die Mechaniker harmonieren. „Bei uns herrscht richtig Teamwork“, so Ronny Weis.

Das sei natürlich insbesondere während der Wettkämpfe ganz deutlich zu spüren. Die Fahrer geben sich nach ihren jeweiligen Rennen zum Beispiel Tipps über Besonderheiten der jeweiligen Bahn. Vor allem die „alten Hasen“ vermitteln den Jüngeren damit Sicherheit und liefern ein gehörig Maß an Motivation. „Das ist natürlich Gold wert, wenn es so funktioniert“, freut sich Routinier Weis.

Für die Meißner ergibt sich nach den beiden bisherigen Rennen natürlich jetzt eine ganz besondere Konstellation: Sie können vom Gesamtsieg der Serie träumen. „Wir sind derzeit Zweiter in der Tabelle, haben allerdings einen Wettkampf weniger als der Führende“, so Ronny Weis. Zwei Rennen – im September und Oktober – stehen für die Domstädter noch auf dem Programm. Mit einem weiteren Sieg oder 2. Platz könne man sicherlich sehr weit vorn landen. Von Vorteil sei, dass die Meißner im letzten Rennen der Gesamtserie starten. Dann könne man schon vorab „ein bisschen rechnen“, so Weis.

Und was wäre, wenn... es zum großen Wurf reicht? Ronny Weis muss nicht lange nachdenken. „Dann hätten wir allen gezeigt, dass aus der Meißner Biene eine Kampf-Wespe geworden ist“, sagt er schmunzelnd. Vor der Liga-Serie habe man vom dritten Platz geträumt. Mit den bisherigen Resultaten in Hinterhand, gehe man in die verbleibenden Wettkämpfe voll motiviert und hochkonzentriert.

„Und sollte uns am Ende mindestens der zweite Platz gelingen, dann wird sich der MSC Meißen nächste Saison komplett in der 2. Bundesliga zurückmelden“, verspricht Ronny Weis.

Den nächsten Lauf im Team Cup haben die Meißner am 23. September im bayerischen Haunstetten bei Augsburg.

zur Startseite