Meissen lässt sich nicht vom Tisch wischen Die Manufaktur hat erneut 15 Millionen Euro Minus gemacht. Bei näherem Hinsehen zeigen sich Hoffnungsschimmer.

Nach Ausflügen ins Modegeschäft möchte die Manufaktur wieder dorthin zurückkehren, wo die Meissener Schwerter traditionell jeder sucht: auf die festlich gedeckte Tafel. © Claudia Hübschmann

Meißen. Alle Jahre wieder ist es im Januar soweit. Kommentarlos erscheint die vorletzte Bilanz der Staatlichen Porzellan-Manufaktur Meissen im Unternehmensregister. Auf den ersten Blick dürfte den Liebhabern des Weißen Goldes ein tüchtiger Schreck in die Glieder fahren. Als Ergebnis vor Steuern wird für 2016 erneut ein Verlust von knapp 15 Millionen Euro ausgewiesen.

Dabei handelt es sich um das dritte zweistellige Millionen-Minus in Folge. Eine nähere Analyse zeigt allerdings, dass das Unternehmen auf seinem Weg der Rückkehr zum Kerngeschäft Porzellan einen Schritt vorangekommen ist. Die Folgen des gescheiterten Umbaus zu einem internationalen Schwergewicht im Luxus-Geschäft unter Aufsichtsratschef Kurt Biedenkopf scheinen großteils bewältigt zu sein.

Während in den letzten drei Jahren regelmäßig hohe Summen flossen, um etwa die Tochtergesellschaft in Italien aufzulösen, wurden jetzt knapp sechs Millionen Euro zurückgestellt, mit deren Hilfe der Betrieb im heimischen Meißen neu strukturiert werden soll. Veraltete Anlagen sind zu erneuern. Moderne Technologien sollen in den seit 1710 gewachsenen und stark kunsthandwerklich ausgerichtete Produktionsprozess Einzug halten.

Weitere gut sechs Millionen Euro des Verlustes kommen zustande, indem Porzellan und Nebenprodukte abgewertet wurden. Mit anderen Worten: Der Vorstand hat den Wert von Ladenhüter in der Bilanz nach unten korrigiert. Diese könnten anschließend zum Beispiel preiswerter verkauft werden. Das sei „ganz üblich“, teilt Unternehmenssprecherin Sandra Jäschke mit. Tatsächlich ging Ex-Vorstandschef Christian Kurztke seinerzeit weit radikaler vor. Beim sogenannten Meissener Polterabend ließ er 2010 Porzellan im Wert von 2,6 Millionen Euro zerschlagen. Erstaunlich bleibt, dass anscheinend in der Ära Kurtzke – der sich als Pionier und Sanierer sah – erneut große Bestände an unverkäuflichem Meissener entstanden sind.

Neben Zahlen enthält die Bilanz 2016 einen Ausblick auf die künftige Strategie des Unternehmens. Meissen möchte demnach die Esstische zurückerobern. Von der klassisch-modernen Form No.41 wird erwartet, dass sie mit ihren Dekoren Noble Blue, Swords, Stripes und Noble Blossom eine jüngere Käuferschaft anzieht. Erste positive Umsatzeffekte dürften bereits 2017 spürbar gewesen sein.

Nach Angaben von Sprecherin Sandra Jäschke soll dieses Jahr zudem unter dem Namen des römischen Architekten Vitruv eine weitere neue Serviceform auf den Markt kommen. Die Entwicklungsarbeiten liefen derzeit. Ein konkretes Datum für den Verkaufsstart stehe noch nicht fest.

Aktuell erhält das Unternehmen positive Presse im Rahmen der Berliner Fashion Week. Die beiden Modemacher und Art-Direktoren der Manufaktur Otto Drögsler und Jörg Ehrlich präsentieren dort mit ihrem Label Odeeh Meissener Wandteller mit den grafischen und sehr reduziert gestalteten Porträts junger Szenegänger.

Der Aufbau eines modernen Porzellan-Sortiments macht sich unterdessen nur bezahlt, wenn es seine Kundschaft erreicht. Wichtigstes Vorhaben in diesem Bereich: Ein neuer Online-Auftritt soll Geschirr, Plastiken und Schmuck ganz direkt an den Mann oder die Frau bringen. Tatsächlich begann der Einstieg des Staatsbetriebes in das Internet-Geschäft erst unter Ex-Chef Christian Kurtzke. Vorteilhaft an diesem Modell: Beim direkten Verkauf an den Kunden fallen die Gewinnspannen höher aus, da die Händler ausgeschaltet werden. Parallel plant das Unternehmen, den eigenen Boutiquen einen neuen Look zu verpassen. Eine Finanzspitze des Freistaates von 28 Millionen Euro macht es möglich.

Ohne Partner geht es trotzdem nicht. Die Manufaktur möchte ihre letzthin zum Teil vernachlässigten Fachhändler wieder besser einbinden – vor allem international. Ein positives Beispiel gibt es bereits. Seit Kurzem wird Echtes Meissener in einer der teuersten Lagen der Welt verkauft – in den Moskauer Petrowski-Passagen.

