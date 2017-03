Meißen kommt unter den Hammer

Das Gemälde des Malers K. E. Lange „Der Burgberg zu Meißen“ 1927, welches zur 1 000-Jahr Feier Meißens eine besondere Bedeutung hatte, wird am 18. März auf der Efreuna-Frühjahrsauktion angeboten. Das teilte jetzt der Inhaber des Unternehmens Frank Händel mit. Ab 10 Uhr kann an diesem Tag wieder für Hunderte Antiquitäten geboten werden. Im Vorfeld der Auktion erstrahlt der Internet-Auftritt des Hauses Efreuna in einem sehr benutzerfreundlichen neuen Design. Alle Objekte sind direkt einsehbar – mit zahlreichen Fotos und ausführlicher Beschreibung sowie integrierter Sprachübersetzung. Auch die Abgabe von Vorgeboten ist direkt beim jeweils betrachteten Los möglich.

Ausgewählte Objekte und Unikate, die am 18. März neue Besitzer suchen, sind moderne Grafiken von A.R. Penck sowie eine sehr seltene Grafik von Käthe Kollwitz. Unter den Hammer kommt darüber hinaus ein Ölgemälde von Oskar Zwintscher, über den R.M. Rilke schrieb: „Er war der beste Augenmaler, den ich kannte!“ Mehrere goldene Uhren, besonders eine Glashütte Sprungdeckeltaschenuhr von 1882, und exzellente Armbanduhren gehören ebenso zu den Losen wie ein sehr schöner und seltener Historismus-Kinderstuhl und die dazu passende Porzellankopf-Puppe. Die Vorbesichtigung findet vom 10. März bis 16. März in den Efreuna-Geschäftsräumen auf der Martinstraße 12 statt. (SZ/pa)

