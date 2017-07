„Meißen klingt“ wieder Mehr als 30 Chöre mit rund 800 Sängern kommen am 9. und 10. September in die Stadt.

Beim 2. Chorfestival sangen im vorigen September an sechs verschiedenen Plätzen der Altstadt 14 Chöre aus Meißen und der Umgebung. © Claudia Hübschmann

Der Kulturverein hat gemeinsam mit dem Ostsächsischen Chorverband für das 3. Chorfestival am 9. und 10. September mehr als 30 Chöre gewinnen können. Unter dem Motto „Meißen klingt“ werden wieder Hunderte Mitwirkende die Straßen und Plätze der Altstadt mit Gesang füllen.

„Rund 800 Sänger werden am zweiten Wochenende im September an verschiedenen Orten in der Altstadt klassische Lieder und moderne Chorsätze zu Gehör bringen. Es werden Kinder-, Erwachsenen- und Seniorenchöre, Singgemeinschaften, Gospel- und Kammerchöre aus dem In- und Ausland zu hören sein“, so Dr. Walter Hannot vom Meißener Kulturverein bei der Vorstellung des diesjährigen Chorfestivals.

Die Chöre kommen nicht nur aus dem Landkreis Meißen, sondern aus ganz Sachsen, aus Brandenburg sowie aus Polen und Tschechien. Musikalischer Höhepunkt des Festivals wird ein internationales Chorprojekt am Samstag sein, daran wirken namhafte Komponisten aus dem Iran, aus Israel, China und Deutschland mit. (SZ)

