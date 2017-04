Meißen kann neue Kita bauen 60 Plätze entstehen auf dem Kalkberg. Der Bedarf dafür ist da.

Die Stadt Meißen hat am Mittwoch von der sächsischen Sozialministerin Barbara Klepsch einen Fördermittelbescheid über 1,1 Millionen Euro aus dem Investitionsprogramm „Brücken in die Zukunft“ erhalten. Wie das Ministerium mitteilte, soll mit dem Geld eine neue Kindertagesstätte mit 60 Kindergartenplätzen auf dem Kalkberg entstehen. Zusätzlich zum eingeschossigen Gebäude mit Gruppenräumen, einer Ausgabeküche für die Mittagsversorgung und weiteren Nebenräumen ist auch eine Freispielfläche mit Außenspielgeräten vorgesehen.

„Hier wird in einigen Monaten viel Kinderlachen zu hören sein, das ist Zukunftsmusik. Meißen braucht mehr Kita-Plätze, das unterstützen wir gern. Eine neue Kindertagesstätte ist gut angelegtes Geld“, sagte Barbara Klepsch, Sächsische Staatsministerin für Soziales und Verbraucherschutz.

Das Programm „Brücken in die Zukunft“ wurde vom Sächsischen Landtag im Dezember 2015 aufgelegt. Mit insgesamt 800 Millionen Euro ist es das größte Investitionsprogramm in die kommunale Infrastruktur seit dem Jahr 1990. Es dient der weiteren Verbesserung der Infrastruktur in den sächsischen Städten, Gemeinden und Landkreisen. Die sächsischen Kommunen hatten im Vorfeld des Förderverfahrens Maßnahmepläne erstellt, die durch die Staatsregierung bestätigt wurden.

Etwa 156 Millionen Euro des Programms stammen aus Mitteln des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes des Bundes. Jeweils 322 Millionen Euro stammen vom Freistaat und von der kommunalen Seite. Ergänzend werden Landesmittel eingesetzt. Bei einem Fördersatz von bis zu 75 Prozent werden insgesamt Investitionen von mehr als eine Milliarde Euro ermöglicht. (SZ)

