Meißen ist ein anderes Pflaster Sport-Ruscher ist mit seinem Laden bereits eine feste Größe in der Domstadt. Dass der Händler Vergleiche mit Großenhain zieht, bleibt zuweilen nicht aus.

Henner Ruscher ist Inhaber des Großenhainer Sportgeschäftes „Sport 2000“. Vor einigen Monaten hat er in Meißen eine Filiale eröffnet. Hier steht er an seinem Transporter, links das Geschäft rechts hinten der Marktplatz mit dem Rathaus. © Klaus-Dieter Brühl

Die Jacke ist vielleicht etwas zu knapp bemessen. Genauer gesagt quetscht sie am Rücken das ab, was vorn leider überhaupt nicht vorhanden ist. Dass es nun schon die vierte Skibekleidung ihrer Art ist, die er an diesem Nachmittag in die Umkleidekabine reicht, lässt Henner Ruscher keineswegs ins Schwitzen kommen. Auch als die beleibte Dame geschlagene 25 Minuten später nach einem weiteren fachkundigen Exkurs in die Vorzüge winterlicher Winter-Sportbekleidung ohne Neuerwerbung das Geschäft verlässt, bleibt er cool. Der 59-Jährige ist Verkaufsprofi durch und durch. Freundlich, unaufdringlich und kompetent.

Seit 9.30 Uhr steht Henner Ruscher an diesem Tag in seinem Meißner Laden. Immerhin der Dritte seiner Art und mit 170 Quadratmetern kleiner als das seit 25 Jahren bestehende Geschäft am Großenhainer Steinweg, aber fast so groß wie die Filiale in Coswig. Insgesamt 700 Quadratmeter Verkaufsfläche, die hochwertige Outdoor-Bekleidung für wandernde, joggende oder schwimmende Kunden ebenso vorhält wie Wintersportartikel, Bälle oder Badmintonschläger. „Wir sind ein sogenannter Vollsortimenter und können eine breite Palette anbieten“, erklärt Henner Ruscher.

Dass er als gebürtiger Meißner schon lange damit geliebäugelt hat, in der Stadt ein Geschäft aufzumachen, gibt er gerne zu. Die Atmosphäre im historischen Stadtzentrum habe es ihm einfach angetan. Die engen Gassen, die kleinen Plätze und die Vielzahl an Geschäften jeglicher Art. Eine ganze Weile habe er allerdings suchen müssen, bevor er den passenden Laden in der Marktgasse für sich entdeckt hat. „Und wir hatten von Anfang an sehr viel Glück. Die Vermieter waren sofort entgegenkommend und haben uns ermöglicht, aus zwei Geschäften eins zu machen“, bekennt Henner Ruscher. Darüber hinaus habe die Meißner Wirtschaftsförderung sofort mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Nicht nur, dass sie schon im Vorfeld maßgeblich bei der Findung eines geeigneten Objektes geholfen habe.

Auch um die Bewerbung des letztlich im Oktober eröffneten Ladens hätten sich die Fachleute aus Meißens Stadtverwaltung gekümmert. Nach jahrelanger Erfahrung in Großenhain vielleicht mehr, als Röderstädter Unternehmer erhoffen können? „Nein, das will ich so nicht sagen. Auch in Großenhain arbeiten wir mit der Verwaltung und der Wirtschaftsförderung gut zusammen. Aber in Meißen wird natürlich in einer ganz anderen Dimension gedacht. Auch von den Händlern selbst“, hat Henner Ruscher mittlerweile gelernt.

Eine Dimension, die sich nicht nur aus der Größe der Innenstadt und ihrer Vielzahl von auch neu entstandenen Läden sowie Geschäftsideen ergibt. Auch das Publikum im touristisch belebten und zu jeder Jahreszeit hochfrequentierten Meißen sei ein anderes. Mehrmals in der Woche tummelten sich Japaner, Amerikaner, Chinesen oder Russen im Geschäft. Dass keiner von ihnen mit einer Ruscherschen Skiausrüstung nach Hause fliege, sei natürlich klar. Aber gekauft würde von der Mütze über Regenjacke bis hin zu guten Laufschuhen alles. „Und ich freue mich immer darüber, wenn wieder ein Tourist in den Laden kommt, mit dem ich mich dann englisch unterhalten kann“, so Ruscher.

Arbeitsbedingungen, die seine angestammten Nachbarn längst gewöhnt sind. Der Fleischer, die Blumenfrau oder der Vietnamese etwa, die das Sportgeschäft nie als Konkurrenz betrachtet hätten. Ein konkurrenzloses Miteinander, das ihn sehr überrascht habe. „Wir sitzen in Großenhain ja etwas ab vom Schuss und kooperieren da eher bei größeren Veranstaltungen. In Meißen erleben wir das alltägliche Netzwerk und sind begeistert, wie gut es funktioniert.“ Allein für die Marktgasse gebe es eine sogenannte Straßensprecherin, die sich um alle Belange der dort angestammten Händler kümmere. Praktisch für alle.

Ob das Konzept der Domstadt auch für die Großenhainer passen würde, könne Henner Ruscher nach eigenem Bekunden nicht sagen. Nur das ihm gefällt, was er in den vergangenen Monaten in Meißen erlebt hat – dazu steht er.

