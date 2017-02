Meißen investiert in schnelles Internet Der Stadtrat reserviert fünf Millionen Euro für den Breitbandausbau – 30 Regionen in der Stadt sollen profitieren.

In einem Verteilerpunkt wie diesem laufen zahlreiche Glasfaserkabel unter anderem zur Übertragung von Hochgeschwindigkeitsinternet zusammen. Damit auch unterversorgte Regionen der Stadt bis spätestens 2019 schnelles Internet haben, fasst die Verwaltung eine Variante „Glasfaser bis zum Haus“ ins Auge. © dpa

Es geht um viel für die Stadt Meißen. Darum, den Anschluss nicht zu verlieren und die Wettbewerbsfähigkeit von Arbeitgebern, Selbstständigen und Betrieben zu erhalten oder zu verbessern. Dass diese Entwicklung nicht verschlafen wird, sondern die notwendigen Maßnahmen in die Wege geleitet werden, auch dafür hat Meißen einen Wirtschaftsförderer. Der heißt Martin Schuster und hat sich in den vergangenen Monaten mit einer großangelegten Bedarfsanalyse beschäftigt.

Drängende Fragen waren etwa: Wo in der Stadt mangelt es an schnellem Internet und was muss unternommen werden, damit sich das ändert? Stimmen die Voraussetzungen, um Fördergelder vom Bund für den meist teuren Ausbau der Infrastruktur zu bekommen? Oder: Welche Ausbauszenarien sind vor allem an den Rändern in unterversorgten Gebieten überhaupt darstellbar?

Dazu hatte Schuster bereits im November letzten Jahres eine Studie bei einem Beratungsunternehmen in Auftrag gegeben. Dafür hatte Meißen aus einem Bundesprogramm sogar 50 000 Euro Förderung erhalten. Der Wirtschaftsförderer selbst hatte mit der Abfrage verschiedener Telekommunikationsunternehmen reichlich zu tun. „Es war wichtig, genau zu wissen, ob und welche Unternehmen ohnehin Ausbauvorhaben in den nächsten drei Jahren beabsichtigen“, sagt Schuster.

Ohne diese Erkenntnis könne man keine Fördermittel beantragen. Nun scheint klar zu sein: Seitens der Telekommunikationsanbieter gibt es keine kurzfristigen Bestrebungen zum Breitbandausbau – speziell in unterversorgten Gebieten wie Dobritz, Obermeisa oder Spaar. Zuletzt hatte die Telekom in der Altstadt und Vorbrücke neue Verteilerkästen errichtet bzw. neue Software in bestehende Schaltkästen eingebaut.

Damit es zeitnahe auch flächendeckend klappt, hat der Stadtrat nun beschlossen, den Breitbandausbau in den kommenden beiden Jahren sicherzustellen. „Dazu müssen die erforderlichen Eigenmittel in Höhe von 500 000 Euro bereitgestellt werden“, sagte Schuster in der jüngsten Stadtratssitzung. Die Stadträte folgten dem Vorschlag.

Diesem liegt eine Rechnung zugrunde, wonach insgesamt fünf Millionen Euro ausgegeben werden, um 360 Ein- und Mehrfamilienhäuser mit einem „vernünftigen“ Breitband zu versorgen. Der Löwenanteil soll durch Fördergelder aus einem Programm des Bundes kommen. „Die erforderlichen Baumaßnahmen inklusive Planungsleistungen belaufen sich etwa auf diese fünf Millionen Euro“, hat Martin Schuster errechnet. Das gelte zumindest für die ins Auge gefasste Förderung zum Breitbandausbau im sogenannten FTTB-Szenario. Die Abkürzung steht für „Fiber to the building“ – zu deutsch: Glasfaser bis zum Haus.

Das heißt also, dass in Regionen, in denen kurzfristig kein privatwirtschaftlich gestützter Ausbau mit Bandbreiten von mindestens 30 Megabit pro Sekunde beabsichtigt ist, mittels FTTB-Szenario Abhilfe geschaffen werden soll. Die hohen Kosten fallen dann für neue Verteilerkästen bzw. Bauarbeiten für zusätzliche Glasfaserkabel an. Im Stadtrat gab es keine grundsätzlichen Einwände gegen das zukunftsweisende Vorhaben des Wirtschaftsförderers. Allerdings hakte Stadtrat Holger Metzig (ULM) nach und wollte wissen, ob es nicht unverhältnismäßig sei für 360 Häuser mit geschätzten 1 000 Leuten fünf Millionen Euro auszugeben, während woanders Kunden privater Anbieter womöglich noch sehr lange warten müssten.

Außerdem wollte er wissen, ob denn auch Gewerbegebiete mit schnellem Internet versorgt werden. Martin Schuster machte daraufhin deutlich, dass der nun beschlossene Weg insgesamt 30 Gebiete auf Meißner Flur betreffe und 360 Häuser nicht mit 360 Haushalten gleichgesetzt werden dürften. „Sondern das betrifft dann eine ganze Reihe mehr Haushalte“, so Schuster. Für die herausgearbeiteten Gebiete müssten zeitnahe Fördermittel auf den Weg gebracht werden, sonst drohen sie langfristig hintan zu stehen.

Sollten die dafür eingereichten Fördermittelanträge positiv beschieden werden, werde das Geld über eine Ausschreibung an einen privaten Anbieter weitergegeben, der den Breitbandausbau verwirklicht.

