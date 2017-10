Speedway Meißen Hornets sind Vizemeister

© Symbolfoto/Claudia Hübschmann

Am Ende fehlte ein Punkt und ein bisschen Glück: Die „Meißen Hornets“ haben in der Serie des Speedway Team Cups in der Endabrechnung den zweiten Platz belegt. Beim abschließenden Rennen der Serie fuhren Kevin Wölbert, Ronny Weis, Richard Geyer und Matthias Rex auf den dritten Rang. In Herxheim mussten sie sich den Gastgebern sowie dem späteren Gesamtsieger, den „Black Forest Eagles“ aus Berghaupten beugen.

Der Vize-Rang ist für die Meißner Sportler dennoch ein Riesen-Erfolg und liegt weit über den Erwartungen. Ein Platz auf dem Treppchen war das ursprünglich formulierte Maximalziel. Schließlich war es nach mehr als zehn Jahren Abstinenz wieder der erste Auftritt eines Teams aus der Domstadt in Bundesliga-Atmosphäre. Nach den ersten beiden Wettkämpfen vor heimischer Kulisse sowie in Dohren lagen die Meißner mit zwei Tagessiegen sogar auf Goldkurs. (rt)

zur Startseite