Meißen holt sich das Kornhaus zurück Das Denkmal öffnet sich jetzt regelmäßig für die Öffentlichkeit. Es gibt weitere Pläne gegen den Stillstand.

Ein Raum mit Potenzial: Das Meißner Kornhaus beeindruckt durch mittelalterliche Architektur und fantastische Ausblicke. © Claudia Hübschmann

Die angelehnte Flügeltür weckt die Neugier der Touristen. Durch einen Spalt tastet sich die Sonne in das dämmrige Halbdunkel des Kornhauses vor. Drinnen riecht es etwas muffig. Rustikale Leuchter aus Bewehrungsstahl sorgen mit Kerzen für zusätzliches Licht. Eine Skulptur aus Zahnrädern und ein Zylinder mit antik wirkender Schutzbrille erinnern an ein Treffen von sogenannten Steampunkern vor wenigen Wochen. Durch eine Zwischentür geht es in den alten Pferdestall. Unter dem hohen Kreuzrippengewölbe sind noch die Grenzen der alten Boxen erkennbar.

Der Besucher fühlt sich ins 19. Jahrhundert zurückversetzt. Türöffner zu dieser magisch verzauberten Welt ist Jeannette Mahlow vom Verein Zahnrad & Zylinder. Ihr Ziel: Sie möchte das Kornhaus für die Meißner und ihre Gäste öffnen. Indem Aufmerksamkeit für das Denkmal geweckt wird, sollen sich neue Perspektiven für die seit Jahren im Dornröschenschlaf schlummernde Immobilie erschließen. Den Schlüssel zu dem bis ins Mittelalter zurückreichenden Haus hat Jeannette Mahlow leihweise von den italienischen Besitzern erhalten. Diese kauften den Teil der Albrechtsburg vor circa zehn Jahren, um in den historischen Mauern ein Fünf-Sterne-Hotel einzurichten.

Durch die Finanzkrise von 2008 platzen nach Angaben der Investoren verschiedene Finanzierungsprojekte. Mittlerweile dürfte die in Innsbruck ansässige Venere Immobilien GmbH die Hotelpläne zu den Akten gelegt haben. Stattdessen tauchten in den letzten Jahren regelmäßig im Internet neue Verkaufsangebote auf. Diese beliefen sich auf bis zu fünf Millionen Euro für das 4 900 Quadratmeter Nutzfläche umfassende Filetstück. Markt-Kenner halten diese Summe allerdings für weit übertrieben. Aktuell sind im Netz allerdings keine neuen Anzeigen mit Fantasiepreisen für das Kornhaus mehr zu finden.

Jeanette Mahlow versucht diesen Stillstand mit Vorstößen auf verschiedenen Ebenen zu beendet. So ist es ihr gelungen, die Stiftung Denkmalschutz für das Gebäude zu interessieren. In einem Gutachten sollen Problemstellen an der Fassade untersucht werden.

Aus dieser Richtung sei zudem angeregt worden, über eine Pacht der unteren Etage mit den Besitzern zu verhandeln. Die Schlüssel-Verwalterin könnte sich vorstellen, hier Platz für ein Jugendprojekt oder Gastronomie zu schaffen. Ein Abwasseranschluss ist mittlerweile vorhanden. Gerade für die Subkultur der Steampunker dürften die Räume mit ihrem leicht morbiden Charme interessant sein. Die literarischen Wurzeln der Bewegung gehen auf den französischen Schriftsteller Jules Verne und seine von fantastischen Erfindungen bevölkerten Werke zurück.

Optische Anleihen reichen bis hin zu Fritz Langs „Metropolis“. Eine Grundidee ist es, Visionen zu entwickeln, wie unsere Welt aussehen könnte, wenn sich die Verbrennungsmotoren nicht durchgesetzt und die Computer nicht ihren kulturumwälzenden Siegeszug angetreten hätten. Das Viktorianische Zeitalter ist eine Epoche, aus der die Steampunker viele Inspirationen beziehen. Auch das Kornhaus wurde in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nach dem Auszug der Porzellan-Manufaktur restauriert und neu gestaltet.

Neben der privaten Initiative des Vereins Zahnrad & Zylinder wird unterdessen auch in der Verwaltung geprüft, mit welchen Mitteln sich Druck auf die italienischen Eigentümer des Hauses ausüben ließe. Nach zehn Jahren Stillstand ist die Langmut des Rathauses offenbar erschöpft. Zumal derzeit offenbar keinerlei Initiativen in Richtung Hotelbau bestehen, sondern das Kornhaus reinweg als Spekulationsobjekt gesehen wird. Im Stadtrat sollte es für Druck eine breite Mehrheit geben. Mehrfach hatten sich Stadträte in der Vergangenheit kritisch über das Fehlen einer Rückkaufklausel im Vertrag geäußert und ihren Unwillen über die Stagnation bei der Immobilie ausgedrückt.

Wer sich von den Potenzialen des Denkmals selbst ein Bild machen möchte, kann dies zur Langen Nacht am 19. August tun. 18 Uhr, 19 Uhr und 20 Uhr wird durch das Haus geführt. Fotograf Mario Gast zeigt zudem seine oft mystisch angehauchten Meißen-Bilder.

zur Startseite