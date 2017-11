Meißen hat Rücken Skelett- und Muskelprobleme stehen am häufigsten auf dem Krankenschein. Aber auch psychische Probleme nehmen zu.

Für einen starken Rücken eignet sich zum Beispiel diese Methode, bei der mit Stromimpulsen gearbeitet wird. Trainerin Dana Herrlich zeigt, wie es geht. © Claudia Hübschmann

Fitness- und Gesundheitstrainerin Dana Herrlich kennt die Anzeichen nur zu genau. Schmerzverzerrtes Gesicht, schiefe Haltung, die Hände suchen einen festen Halt. Das sind in vielen Fällen die Symptome, mit denen seit Jahren Leidgeplagte zu ihr kommen. Die 38-Jährige hat jetzt zusammen mit Lebenspartner und Personal-Trainer Frank Kaiser auf der Kurt-Hein-Straße 21 in Meißen ihr zweites Studio für sogenanntes EMS-Training eröffnet. Die Abkürzung steht für Elektronische Muskelstimulation. „Bei dieser Methode werden die Muskeln durch Stromimpulse effektiv trainiert“, sagt Herrlich. Dass sie in Meißen mit der Trainingsmethode durchstarten will, liegt vor allem an der steigenden Nachfrage von Menschen mit Rückenleiden und guten Trainingserfolgen.

Oft seien einseitige und zu lang andauernde Belastungen der Nacken-, Bandscheiben- oder Wirbelsäulenmuskulatur die häufigste Ursache für Beschwerden. „Und die Leute investieren zu wenig Zeit in die Stabilisation ihrer Rückenmuskulatur“, sagt Dana Herrlich. Sie empfiehlt zwei- bis dreimal jeweils 30 Minuten leichtes Krafttraining. Mit der neuartigen EMS-Methode reichten schon 20 bis 30 Minuten pro Woche. Neben körperlichen Beschwerden verursachen nach Herrlichs Erfahrungen immer häufiger auch psychische Belastungen – oft in Zusammenhang mit einem schlechten Zeitmanagement – Rückenschmerzen. Sie wolle für ihre Kunden daher einen ganzheitlichen Trainingsansatz samt individuellen Plänen und Ernährungsberatung verfolgen.

Wie verbreitet Schwierigkeiten mit dem Skelett- und Muskelsystem sind, zeigt ein Blick in den Report der Gesundheitskasse DAK für 2016. Die alljährliche Analyse für die Landkreise Meißen und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge präsentiert die wichtigsten Trends bei der Zahl und Dauer der Krankschreibungen. Muskel-Skelett-Erkrankungen führten erneut die Liste der häufigsten Krankheitsarten an. Sie gingen zwar um neun Prozent zurück, sorgten aber insgesamt für mehr als jeden fünften Ausfalltag. Es folgten an zweiter Position Atemwegserkrankungen wie Bronchitis. Hier wurde ein Rückgang der Fehltage um 14 Prozent verzeichnet. Mit einem Anteil von 14,8 Prozent am gesamten Krankenstand belegten psychische Erkrankungen, zu denen Angstzustände und Depressionen gehören, den dritten Rang. Die Fehltage aufgrund dieser Diagnose stiegen um 25 Prozent an.

„Wir informieren nicht nur regelmäßig über den Krankenstand in den Landkreisen Meißen und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, sondern schauen darüber hinaus auf wichtige Einflussfaktoren für Erkrankungen“, sagt Cathleen Pintér von der DAK-Gesundheit. Diese Analysen würden der Kasse helfen, noch gezielter beim betrieblichen Gesundheitsmanagement anzusetzen. So könnte Arbeitgebern konkret Hilfe angeboten werden und ließen sich längere Ausfallzeiten durch Rückenleiden oder seelische Probleme vermeiden.

Neben dem Ranking der Krankheitsarten liefert der DAK-Bericht einen Überblick zum Krankenstand. Der Kasse zufolge ist dieser vergangenes Jahr in den beiden Landkreisen konstant geblieben. Die Ausfalltage aufgrund von Erkrankungen lagen bei 4,6 Prozent. Damit hatte die Region einen etwas höheren Krankenstand als der Landesdurchschnitt mit 4,5 Prozent. Laut Gesundheitsreport waren damit an jedem Tag des Jahres von 1 000 Arbeitnehmern 46 krankgeschrieben. Zur Einordnung: Der höchste Krankenstand in Sachsen wurde mit 5,2 Prozent in den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen verzeichnet, der niedrigste mit vier Prozent in der Stadt Leipzig.

Thematischer Schwerpunkt der Studie sind die Schlafprobleme der Sachsen. Die Fehltage aufgrund von Schlafstörungen haben sich in den letzten Jahren auf jetzt gut zwei Tage je 100 Versicherte fast verdreifacht. Die große Mehrheit der Sachsen versucht, allein damit zurechtzukommen und geht nicht zum Arzt. Lediglich sechs Prozent der Erwerbstätigen besuchten deswegen im vergangenen Jahr eine Praxis. Im Bundesdurchschnitt waren es 4,8 Prozent. Selbst Erwerbstätige mit der schweren Schlafstörung Insomnie gehen meist nicht zum Arzt: 70 Prozent von ihnen lassen sich nicht behandeln. Ursache für Schlafprobleme sind laut DAK-Report Sachsen unter anderem Arbeitsbedingungen. Wer zum Beispiel häufig an der Grenze seiner Leistungsfähigkeit arbeitet, steigert sein Risiko, schwere Schlafstörungen zu entwickeln. Viele Arbeitnehmer in Sachsen sorgen zudem selbst für einen schlechten Schlaf, da sie vor dem Einschlafen Filme und Serien schauen oder im Internet surfen.

