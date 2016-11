Meißen hat keine Krippenplätze mehr Freie Kapazitäten gibt es nur in der Kita und dem Hort. Eltern sollten sich frühzeitig kümmern.

Freie Krippenplätze gibt es derzeit in Meißen nicht. © Symbolbild/dpa

Laut Landratsamt sind für die Kreisstadt Meißen für die Kinderkrippe nur 64 Prozent des Bedarfs an Plätzen gedeckt. Für den Kindergarten sind es 89 Prozent, für den Hort 92 Prozent. Tatsächlich, so teilt Stadtsprecher Philipp Maurer mit, könne die Stadt als Träger von vier Kindertageseinrichtungen nicht den Bedarf im Bereich der Krippe abdecken.

Derzeit können keine freien Plätze in der Stadt angeboten werden. Im vergangenen Jahr hatten demnach nur 346 Krippenplätze in Meißen zur Verfügung gestanden, in den Kitas waren es 917 (96 Prozent Bedarfsdeckung) und im Hort 814 Plätze (89 Prozent).

In diesem Jahr habe die Stadt die Anzahl der Plätze erhöhen können – in den Kinderkrippen auf 355, in den Kitas auf 920. Allerdings ist in den Kindertagesstätten, bedingt durch den Zuzug junger Familien und der hohen Geburtenrate, der Bedarf stark gestiegen, sodass aktuell nur 89 Prozent des Gesamtbedarfs gedeckt werden können.

„Durch den Bau einer neuen städtischen Kita mit 60 Plätzen auf der Querstraße sowie einer Betriebskita der Elblandkliniken mit circa 33 Plätzen sollen im Jahr 2018 weitere Plätze geschaffen werden“, blickt Maurer voraus. Dem alarmierenden Eindruck der zuletzt durch das Landratsamt Meißen veröffentlichten Zahlen, die für Meißen eine der niedrigsten Bedarfsdeckungen im Kreis ermittelte, relativiert der Stadtsprecher etwas: „Bei der sogenannten Bedarfsplanung trägt das Landratsamt die Zahlen der Kommunen zusammen, stellt die in der Stadt wohnhaften Kinder im Krippenalter (1 bis 3 Jahre) und Kindergartenalter (3 bis 6/7 Jahre) den in einer Kommune zur Verfügung stehenden Platzangeboten gegenüber. Daraus ergibt sich die Bedarfsdeckung. Dabei bleiben aber Tagesmütter mit ihren Betreuungsangeboten unberücksichtigt.“

Hinzu komme, dass viele Eltern wegen ihres Arbeitsweges ihre Kinder in Einrichtungen außerhalb der Stadt betreuen lassen. So werden aktuell 44 Kinder, die in Meißen wohnen, momentan in anderen Gemeinden betreut. 222 Krippenkinder werden bei freien Trägern betreut, hinzu kommen 48 in der Tagespflege. In Kitas freier Träger gibt es 435 freie Plätze.

Tagesmütter betreuen derzeit 48 Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren. Eltern sollten sich in der Regel weit vor dem Eintritt in die Betreuung um einen Krippen- oder Kitaplatz kümmern. „Sie erhalten im Standesamt mit der Geburtsurkunde den Meißner Kinderpass. Mit diesem kann man sich in den Einrichtungen in freier Trägerschaft oder in den städtischen Kitas anmelden. Somit ist eine Anmeldung für den Krippenbereich nach der Geburt circa ein Jahr im Voraus möglich und üblich“, so Maurer. Gegenwärtig gebe es in Meißen 355 Krippenkinder und circa 905 belegte Kita-Plätze.

