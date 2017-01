Meißen gibt mehr Geld für Kitas In diesem Jahr gibt es 300 000 Euro mehr. Vor allem wegen höherer Personalkosten.

Wie die Stadträte jüngst einstimmig entschieden hat, wird der Zuschuss der Kommune an den erforderlichen Kosten der freien Träger von Kindertageseinrichtungen sowie Kindertagespflege in diesem Jahr auf über vier Millionen Euro anwachsen. Das sind rund 300 000 Euro mehr als noch im Vorjahr.

Als Hauptgrund nennt die Verwaltung die gestiegenen Personalkosten für die Pädagogen. Diese machten mehr als drei Viertel der Mehrkosten aus. Daneben seien auch Sachkosten sowie Anteile an Miet- und Pachtzahlungen moderat angewachsen.

Mit etwa 815 000 Euro zahlt die Stadt die höchsten Zuschüsse für Personal an die Integrations-Kita „Hand in Hand“ der Lebenshilfe. Am geringsten fällt der Beitrag für den Hort der Werkschule aus. Dieser liegt 2017 bei knapp 262 000 Euro. Hinzu kommen nötige Ausgaben an einigen Einrichtungen – so die Erneuerung des Vordaches der Kita Plossenkäfer für 8 000 Euro oder Ausstattungszuschüsse in Höhe von insgesamt 820 Euro für die Kitas Spatzen und Knirpsenland. (SZ/mhe)

