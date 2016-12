Meißen erhält einen seiner ältesten Weinberge zurück Nach Jahren des Verfalls werden die Mauern repariert. Das ist nur der Anfang.

Stein auf Stein – Sandro Thielemann repariert die Mauern des 500 Jahre alten Müllerschen Weinbergs. Er soll wieder aufgerebt werden, und hier soll auch ein Hotel entstehen. Saniert wird auch das Müllersche Weingut an der Görnischen Gasse. © Claudia Hübschmann

Blickt man vom Fuß des Weinbergs nach oben, kann man sieben Mauern zählen, aber bis ganz hinauf, dort wo die Bäume stehen und weiter hinten die Jahnhalle, dürften es noch ein zwei weitere sein. Sie alle sind kaputt und sie alle will Sandro Thielemann reparieren. Der gelernte Steinmetz arbeitet im Auftrag von Bauunternehmer Uwe Riße, der den Weinberg gekauft hat und sich um ein darüber liegendes Areal neben der Jahnhalle bewirbt, wo er Eigenheime errichten will. Als Nichtfachmann steht man ein bisschen entmutigt vor den Mauern – wie sollen sie jemals wieder instand gesetzt werden, das ist ja eine Arbeit für hundert Jahre. Für Sandro Thielemann, dessen Ein-Mann-Firma in Miltitz ihren Sitz hat, ist das Ganze eine Aufgabe wie andere auch. „Das ist Granit, da weiß man abends, was man gemacht hat“, sagt er und zeigt auf einen Haufen Steine am Fuße der untersten Mauer. Etwa 60 Meter davon hat er schon repariert, zwischen 120 und 140 Meter sind es noch bis zum Ende des Weinbergs. Wäre er dort, wäre die erste Mauer fertig.

Es ist mühsam, nicht mehr zu rettende Mauerabschnitte abzureißen und wieder neu aufzubauen. Viel schneller würde es gehen, die Mauern einfach abzureißen und völlig neue zu bauen. Aber das ist nicht gewollt. Immerhin ist der sogenannte Müllersche Weinberg mit dem dazugehörigen Weingut, direkt an der Görnischen Gasse, einer der ältesten im Stadtgebiet. So alt, wie der in nächster Nähe liegende Schauweinberg Steinberg, der 500 Jahre alt sein soll. „Alte Meißener haben mir gesagt, dass der Müllersche Weinberg noch älter ist.“

Wie dem auch sei, noch vor einem Jahr war davon so gut wie nichts mehr zu sehen, war der Weinberg völlig überwuchert. „Die Bäume haben die Mauern zerstört, sie mit ihren Wurzeln auseinandergetrieben.“ Inzwischen sind Hunderte Bäume gerodet worden. Zum Vorschein ist die Struktur des Weinbergs gekommen. Man sieht einige Mauern, die besser als andere erhalten sind. „Alte Meißner haben mir erzählt, dass hier Kriegsgefangene gearbeitet haben.“ Sandro Thielemann verarbeitet rötlichen Granit aus Mittweida, der eine feine Struktur hat. Damit setzt er zerstörte Mauerteile wieder auf, und ganz oben, die Mauerkrone, ist eine Reihe grauer Lausitzer Granit. In den alten Mauern fallen immer wieder Bögen aus Sandstein auf. „Wir haben noch nicht herausgefunden, wozu sie gut sind. Aus statischen Gründen kann nicht sein, dazu ist der Sandstein zu weich, vielleicht sind sie einfach Schmuck.“

Die Granitmauern, die Sandro Thielemann setzt, sind Trockenmauern, „ohne Bindemittel wie Mörtel“. Die Mauern halten nur durch das Gewicht der Steine. Die müssen deshalb gut aufeinanderliegen. Damit das der Fall ist „prellt“ er, wo es nottut, mit Hammer und Meißel schon mal eine Kante an den Granitsteinen weg. Die Räume zwischen den großen Steinen werden mit kleinen, sogenannten Zwickern, ausgefüllt. Die schwersten Steine kann Sandro Thielemann nicht alleine bewegen. „Die würden ja nicht mal zappeln, wenn ich sie heben wollte.“ Bis zu 150 Kilogramm wiegen die großen Binder, die nach hinten in die Schüttung hinter der sichtbaren Mauer reichen und dieser Stabilität geben.

Liegen die großen Steine fest aufeinander und weist die Mauer die ideale Neigung von zwölf Prozent auf und ist auch das Hintermauerwerk gut gesetzt – dann ist der Weinbergsmauer ein langes Leben beschieden. Sie sollen später wieder Weinreben Halt geben. Später soll auch ein Hotel in den Weinberg gebaut werden – wegen seiner flachen gewundenen Form Weinbergsraupe genannt. Es soll 16 Appartements mit zwei bis vier Betten haben. Im ebenfalls noch zu sanierenden Gebäude des historischen Müllerschen Weinguts an der Görnischen Gasse sind noch einmal sechs bis acht Hotelzimmer geplant. Von dort soll ein Aufzugsturm bis auf die dritte Terrasse des alten Weinbergs führen und so das Hotel der Weinbergsraupe erschließen.

Bis dahin hat Sandro Thielemann noch Hunderte Meter Mauer zu setzen.

