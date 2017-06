Meissen-Chef gibt Chinesen Geschichtsunterricht In einem Interview mit der Global Times aus Peking erklärt Georg Nussdorfer, was Sachsens weißes Gold so einmalig macht.

Georg Nussdorfer, einer der beiden Geschäftsführer der Porzellan Manufaktur Meissen, gab für die in Peking produzierte Tageszeitung Global Times ein Interview. © Claudia Hübschmann

Diese Gelegenheit kommt nicht oft. Die englischsprachige Ausgabe der in Peking produzierten Tageszeitung Global Times hat jetzt einen ausführlichen Artikel über die Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen gedruckt. Das Blatt erscheint in einer Auflage von 200 000 Exemplaren. Zudem ist das Interview mit dem zweiten Geschäftsführer Georg Nussdorfer im Internet nachzulesen.

Der Marketing-Spezialist erhält in dem Blatt die Möglichkeit, seine chinesischen Leser umfassend über die Geschichte der Manufaktur zu informieren. So geht er unter anderem auf die tragende Rolle August des Starken bei der Gründung des Unternehmens und die Rolle des Alchemisten und Porzellan-Erfinders Johann Friedrich Böttger ein. Zudem kann der Meissen-Chef auf die beiden Läden des Traditionshauses in Peking und Shanghai verweisen und für diese werben. Für die Zukunft kündigt Nussdorfer an, weitere Kooperationen mit dem Reich der Mitte auf den Weg bringen zu wollen. In der gedruckten Version erschien das Interview unter der Überschrift: „Europas China-Town mit über 300-jähriger Geschichte“. (SZ/pa)

