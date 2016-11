Meißen blüht auf Die Gewinner des städtischen Begrünungswettbewerbs sind geehrt worden.

Gasthaus zur Altstadt – Gewinner des Begrünungswettbewerbs. © Claudia Hübschmann

Im Mai hatte das Meißener Stadtmarketing gemeinsam mit dem Floristikunternehmen „City Blumen Meißen“ unter dem Motto „Meißen blüht auf!“ einen Wettbewerb zur Stadtverschönerung ins Leben gerufen. Nun steht der Gewinner fest. Die Wahl der Jury für das schönste Objekt fiel auf das „Gasthaus zur Altstadt“.

„Familie Dietrich – Betreiber des Restaurants – sorgte während der Saison mit einer wunderschönen Blumendekoration im Außenbereich für einen echten Hingucker“, erklärte Stadtsprecher Philipp Maurer . Der Preis ist mit 500 Euro dotiert und wurde am Mittwoch von Oberbürgermeister Olaf Raschke (parteilos) in Form eines Gutscheins für eine professionelle Blumendekoration übergeben. Jörg Dietrich freute sich über die Anerkennung und spendete kurzerhand die Hälfte des Geldes der Kita „Hand in Hand“.

Die gemeinsame Initiative zielte darauf, Fassaden, Vorgärten und Fenstersimse von Häusern, Wohnungen, Geschäften und Restaurants in der Meißner Altstadt farbenfroh mit Blumenschmuck zu gestalten. Zahlreiche Anwohner, Einzelhändler, Gastronomen und Dienstleister folgten dem Aufruf und stellten ihren grünen Daumen unter Beweis. (SZ)

