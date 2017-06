„Meißen bleibt zurück“ Die Initiative Bürger für Meißen regt an, Erfolgskonzepte zu kopieren und einen Masterplan fürs Triebischtal zu entwickeln.

Regt eine andere Umgangskultur für Meißen und eine Vorbildrolle für die Stadtväter an: Walter Hannot ist einer der Sprecher des Wahlbündnisses für Meißen. © Claudia Hübschmann

Während vom Wahlkampf um den Meißner Bundestagssitz derzeit nur wenig zu spüren ist, hat der Wettbewerb um das Rathaus schon über ein Jahr vor dem eigentlichen Wahltermin bereits Fahrt aufgenommen. Die Initiative Bürger für Meißen hat angekündigt, für 2018 einen eigenen Oberbürgermeister-Kandidaten aufstellen zu wollen. Das Wahlbündnis geht außerdem inhaltlich in die Offensive und formuliert Ideen für Meißens künftige Entwicklung. Die SZ sprach über wichtige Punkte mit Walter Hannot, einem der Sprecher der Initiative Bürger für Meißen.

Herr Hannot, die Initiative Bürger für Meißen möchte mehr aus der Stadt machen. Heißt das, bislang haben Stadträte und Rathaus zu wenig aus Meißen gemacht?

Das lässt sich ja ganz einfach messen. Wir müssen uns dazu nur mit ähnlichen Städten vergleichen. Hinter einigen bleibt Meißen derzeit deutlich zurück. Nehmen wir Pirna. Niemand wollte dort nach der Wende hin. Jetzt ist die Altstadt komplett durchsaniert. Übrigens mit einem Pflaster, das – im Gegensatz zu Meißen – selbst mit Kinderwagen und Rollator gut befahrbar ist. Es gibt gleich mehrere gut funktionierende Ladenstraßen und eine lebendige Kneipenszene. Ohne Dom, ohne Burg, ohne Manufaktur kann Pirna deutlich bessere Touristenzahlen aufweisen als Meißen. Aus allen diesen Gründen ist auch Tom Pauls mit seinem Theater dorthin gezogen und kam nicht nach Meißen, obwohl wir doch eigentlich die Wiege Sachsens sind und damit prädestiniert dafür gewesen wären. Ein ähnlicher Vergleich lässt sich mit Bamberg anstellen. Ja, die Stadt ist größer, aber hat doch mit Meißen sehr viel gemeinsam. Eben weil Meißen und Bamberg gleiche Voraussetzungen haben, arbeiten sie ja in der Arbeitsgemeinschaft Historischer Städte zusammen.

Vergessen Sie dabei nicht, dass die Politik drei große Hochwasser und eine Schlammflut zu bewältigen hatte?

In allererster Linie haben das die Menschen hier geschultert. Von der Politik wurde ein Rahmen vorgegeben, wurden Fördermittel bereitgestellt. Die Hochwasser gab es außerdem genau so in Pirna und anderen Städten. Das ist keine Besonderheit, die sich Meißen zugutehalten könnte.

Werden wir konkret. Die Initiative kritisiert den strategischen Ankauf des alten Kohlelagerplatzes. Weshalb?

Wir haben zu diesem Punkt mehrere Fragen ans Rathaus gestellt und jetzt die Antworten darauf erhalten. Die erschöpfen sich allerdings darin, dass auf bis in die DDR zurückreichende Pläne verwiesen wird. So sieht doch keine Strategie aus, sondern eine Luftnummer. Zu einer Strategie gehört ein Ziel. Es können auch mehrere Ziele sein. Dann müssen Schritte und Stufen definiert werden, wie das erreicht werden kann. Nur wenn ein solcher Rahmen vorhanden ist, lassen sich mögliche Investoren und andere Geldgeber einbinden. Die möchten sehen, dass die Stadt einen Plan verfolgt, sonst rühren die keinen Finger. Ein solcher konkreter Plan wäre beispielsweise die Bewerbung für die Landesgartenschau mit dem Triebischtal. Damit ließe sich der Stadtteil ganz erheblich aufwerten und das mit einem hohen Anteil an Fördermitteln. Was für den alten Kohlelagerplatz gilt, lässt sich darüber hinaus auf die Stadtpolitik insgesamt übertragen.

Wie meinen Sie das?

Für eine langfristig gesunde, durchmischte und pulsierende Stadt reicht es nicht aus, hier eine Straße zu bauen und dort einen Spielplatz aufzuhübschen. Für das Triebischtal müsste es schon lange einen Masterplan geben. In diesem eigentlich mit einer hohen Wohnqualität verbundenen Stadtteil gibt es in manchen Straßenzügen sehr problamatische soziale Situationen. Damit verbunden ist ein massives Drogenproblem. Wenn einzelne Stadträte dann darauf verweisen, dies wäre Aufgabe des Freistaats, kann ich nur mit dem Kopf schütteln. Hier braucht es ein Gesamtpaket mit sozialen, kulturellen, ökologischen und ökonomischen Teilen, um das Triebischtal nicht abrutschen zu lassen.

Sie rufen immer nach der Verwaltung. Wäre das nicht Aufgabe der Bürger selbst?

Es ist der Job der Verwaltung, Anreize zu schaffen. In manchen Städten bietet das Rathaus den Käufern alter Häuser von selbst passende Fördermittel an. Leipzig organisiert Eigentümergemeinschaften, um besserverdienende Bürger in schwierige Stadtteile zu ziehen und diese sozial stärker zu durchmischen. Es müssen übrigens gar nicht immer finanzielle Lockmittel sein, mitunter genügen symbolische Gesten, um Engagement und Mäzenatentum zu fördern.

Worauf wollen Sie hinaus?

Es gibt nicht wenige Menschen, die gut leben können und für die materielle Fragen nicht länger im Vordergrund stehen. Sie messen ideellen Dingen einen höheren Wert zu. Um diese Leute dazu zu bewegen, etwas für Meißen zu tun, müssen sie jedoch angesprochen und umworben werden. Da reicht nicht ein Gespräch pro Jahr. Hier sind intensiverer Kontakt und immaterielle Anreize nötig.

Sie regen also eine andere Kultur des Umgangs miteinander für Meißen an?

Ja. Und diese beginnt natürlich im Stadtrat und Rathaus. Hier haben die Stadtväter eine Vorbildfunktion. Im Grunde genommen werden selbst wichtige Beschlüsse in der Stadt doch zumeist in den Ausschüssen und oft nicht-öffentlich bis zur Ergebnisreife diskutiert. Dann gibt es maximal eine kurze Präsentation im Stadtrat und anschließend heben alle die Hand. Eines der Ergebnisse sehen wir jetzt beim Plossen. Der soll auch künftig für Schwerlasttransporte uneingeschränkt befahrbar sein. Mit 400 Lastern pro Werktag wird gerechnet. Da frage ich mich doch, weshalb mit dem Schottenbergtunnel und der B 101 für viel Geld faktisch eine Ortsumgehung für Meißen gebaut wurde. Warum holen wir uns jetzt den Schwerlastverkehr und die Mautflüchtlinge wieder direkt in die Stadt?

Die Pläne für den Plossen lagen mehrere Wochen aus. Jeder konnte sie einsehen und seine Bedenken vortragen.

Um diese Unterlagen wirklich zu verstehen, hätte man vorher Verkehrsingenieurwesen studieren müssen. Es sollte doch heutzutage möglich sein, die wichtigsten Aspekte bei solchen komplexen Themen in einem Beiblatt übersichtlich und gut erfassbar zusammenzustellen. Für uns ist das Thema Plossenausbau auch noch nicht durch. Abgeschlossene Planungsabschnitte dürfen kein Instrument sein, um vernünftige Gegenargumente abzubügeln. Das gilt ebenso für die je nach Vorgehensweise zwei- bis fünfjährige Bauphase und die geplante Ausweichroute quer durch teils geschützte Bereiche von Siebeneichen.

Wie sehen die Bürger für Meißen die Beziehung zwischen der Stadt und der Staatlichen Porzellan-Manufaktur?

Das Meissener Porzellan betrachten wir als Leitmarke des Stadtmarketings. Sie sollte die Stadt Huckepack nehmen und mitziehen. Außer, dass es immer einmal freundliche Gespräche und gemeinsame Messeauftritte gibt, ist davon allerdings wenig zu spüren. Wir können auch nicht länger darüber hinwegsehen, dass keine der drei Verbindungen zwischen der Manufaktur und der Altstadt – also Neugasse, Am Steinberg und entlang der Triebisch – wirklich einladend ist und die Besucher in die eine bzw. andere Richtung lockt und führt. Fast 28 Jahre nach dem Mauerfall stellt das doch wirklich ein Armutszeugnis dar. Und lassen Sie mich noch etwas zu den Namensrechten sagen. Für uns ist es nicht hinnehmbar, dass diese von einem Unternehmen gehalten werden. Sie gehören in die Hände der Stadt.

Kommen wir auf den Ausgangspunkt zurück. Wie könnte Meißen aus Ihrer Sicht mehr aus sich machen?

Es ist speziell bei praktischen Fragen gar nicht nötig, das Rad neu zu erfinden. Es genügt oft schon, sich bei den Nachbarn und vergleichbaren Städten etwas abzuschauen. Weshalb liegt so wenig Hundekot im polnischen Legnica, wie die Stadträte und der OB jüngst bei ihrem Besuch festgestellt haben. Wie machen die das? Welche Geschäfte funktionieren gut in Pirna? Könnten solche Angebote den Branchenmix in Meißen abrunden? Welche Regeln sorgen in Coswig für Transparenz und verhindern Befangenheit und Korruption. Auf einer übergeordneten Ebene möchten wir Meißen in den nächsten 15 Jahren zu einer Kulturstadt machen, die weit in die Region ausstrahlt und seine Anziehungskraft bis nach Berlin hinein entfaltet.

Das Gespräch führte Peter Anderson.

