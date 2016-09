MEISSEN bleibt für Meissener reserviert Die Löschung der Marke ist vorerst vertagt. Die klagende Keramik-Firma und Manufaktur wollen einen Vergleich.

Die Blauen Schwerter sind das Zeichen für Porzellan aus Meißen. © Symbolfoto/Claudia Hübschmann

Der Porzellan-Manufaktur Meissen und dem Sanitärporzellan-Hersteller Meissen Keramik bleiben zehn Wochen Zeit. Bis dahin müssen sie ihren Streit um die großgeschriebene Wortmarke MEISSEN beigelegt haben. Das sagte der Vorsitzende Richter am Oberlandesgericht in Dresden, Martin Marx, am Dienstag.

Sollten die Streitparteien keinen Vergleich finden, droht einem der Unternehmen ein herber Verlust: Die Porzellan-Manufaktur müsste im schlimmsten Fall die wohl wichtigste ihrer über 170 Marken mit anderen Konkurrenten teilen. Oder aber Meissen Keramik wäre gezwungen, mitseiner die Marke noch viel deutlicher Abstand zur Manufaktur zu nehmen. (szo)

