Meißen baut Schulden ab Die Stadt will ihre Außenstände bis 2020 auf ein Drittel des Wertes von 2012 verringern.

© Symbolfoto

Am 31.12. 2012 hatte die Stadt Meißen 30,321 Millionen Euro Schulden. Am 31.12. 2020 wird der voraussichtliche Schuldenstand noch 10,863 Millionen Euro betragen. Damit wäre er innerhalb von acht Jahren um fast 20 Millionen oder zwei Drittel gesunken. Das geht aus der Antwort der Stadtverwaltung auf eine Anfrage der Sächsischen Zeitung hervor.

Danach betrug der Schuldenstand der Stadt per 31.12. 2014 noch 25,116 Millionen Euro, Ende dieses Jahres werden es noch 20,091 Millionen Euro sein. In diesem Jahr hat die Stadt damit 2,423 Millionen Euro getilgt, im kommenden Jahr sollen es 2,326 Millionen Euro sein. Aktuell entfallen auf jeden Meißener Bürger, vom Baby bis zur Großmutter, 719 Euro Schulden. Zum Vergleich: 2015 betrug die Pro-Kopf-Verschulung im Freistaat Sachsen 2 367 Euro, das Land stand mit insgesamt 9,6 Milliarden Euro in der Kreide.

Im kommenden Jahr ist geplant, die Schuldenlast der Stadt Meißen auf insgesamt 17,765 Millionen Euro zu senken.

