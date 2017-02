Meißen als Wohnort immer beliebter Die Statistik für das vergangene Jahr weist mehr Geburten, mehr Heiraten und mehr Zuzügler aus – aber weniger Schulden.

In Meißen wohnt man gern. © Symbolfoto/Claudia Hübschmann

Meißen wird als Wohnort in der Nähe der Landeshauptstadt immer beliebter. 2 138 Zuzügler kamen vergangenes Jahr in die Stadt. Weniger Menschen, nämlich 1 809, kehrten Meißen den Rücken. Im Jahr 2015 waren es noch 1 930 Wegzügler. Das teilte das Büro von Oberbürgermeister Olaf Raschke (parteilos) jetzt mit.

Auch in Sachen Geburten kann Meißen dem leicht sinkenden Trend in der Region trotzen. Das Meißner Standesamt, das auch für die Gemeinden Käbschütztal, Klipphausen und Diera-Zehren zuständig ist, beurkundete insgesamt 722 Geburten für das Jahr 2016 (2015: 730). Für die Stadt selber gab es dagegen mehr Nachwuchs. 284 der Neugeborenen sind kleine Meißnerinnen und Meißner. 261 Geburten zählte die Stadt Meißen dagegen 2015.

Bei der Namenswahl hielten sich die Meißner Eltern wieder an die deutschlandweiten Trends des Jahres 2016. Die beliebtesten Vornamen bei den Jungen waren Ben, Jonas und Alexander gefolgt von Finn, Paul und Leon. Mädchen wurden am häufigsten Sophie, Marie, Emma und Emilia, Johanna oder Lea genannt. Einige außergewöhnliche Jungennamen waren Leano, Thore, Alessio oder Castiel. Besondere Vornamen für Mädchen lauteten zum Beispiel Abby, Sarafina, Ylva, Anuea oder Billie.

Meißen bleibt Hochzeitshochburg: Die Stadt war auch 2016 für viele Paare der Ort der Wahl für den schönsten Tag im Leben. 261 Paare gaben sich letztes Jahr in der Porzellan- und Weinstadt das Jawort. 2015 waren es noch 257. Favorit bei den Heiratswilligen war das Standesamt im gotischen Rathaus selbst. Ebenfalls gefragt war das Schloss Proschwitz, in dem sich 25 Paare trauen ließen, dicht gefolgt von der Albrechtsburg mit 24 Paaren. „Für 2017 sind nur noch wenige Termine frei. Wer lieber lange im Voraus plant, der kann sich schon einmal den Juli vormerken. Dann nimmt das Standesamt Terminwünsche für 2018 per Post oder per E-Mail entgegen“, erklärte Stadtsprecherin Katharina Reso.

Der positive Wanderungssaldo, die wachsenden Geburtenzahlen, neue Eigenheimgebiete, gute Verkehrsanbindungen und die reizvolle Lage im Elbtal in der Nähe der Landeshauptstadt Dresden sorgten im vergangenen Jahr für steigende Einwohnerzahlen. Genau 28 487 Einwohner zählte das Einwohnermeldeamt der Stadt Meißen im Dezember 2016. Im Dezember 2015 sind es noch 28 334 gewesen.

Auch, was den Schuldenstand betrifft, hat Meißen eine positive Entwicklung zu verzeichnen. Hatte die Stadt Ende 2014 noch 25,116 Millionen Euro Schulden, so waren es Ende vergangenen Jahres noch 20,091 Millionen Euro (SZ/ul).

