„Meinen Vater kennt jeder“ Der Sohn von DDR-Fernsehikone Gerd E. Schäfer, alias Maxe Baumann, kommt nach Riesa. Zuvor sprach er mit der SZ.

zurück Bild 1 von 2 weiter Alexander G. Schäfer ist Schauspieler, Kabarettist und Autor. In Riesa stellt er sein Buch über seinen bekannten Vater vor. © PR Alexander G. Schäfer ist Schauspieler, Kabarettist und Autor. In Riesa stellt er sein Buch über seinen bekannten Vater vor.

Gerd E. Schäfer trat im DDR-Fernsehen unter anderem als Maxe Baumann auf. Seine Gabe, Menschen zu unterhalten, hat er offenbar vererbt.

Der Vater wie der Sohn? Davon kann man sich im März im Stadtmuseum überzeugen. Denn dann ist der Schauspieler, Kabarettist und Theaterautor Alexander G. Schäfer zu Gast in Riesa. Der 52-Jährige hat ein Buch über seinen Vater geschrieben, das er vorstellen wird. Die DDR-Fernsehikone Gerd E. Schäfer starb 2001 in seiner Heimat Berlin. Nicht nur die Mundart hat der Sohn von seinem Vater geerbt.

Herr Schäfer, kommen die meisten Zuschauer, um in Ihnen Ihren Vater wiederzusehen?

In diesem Fall, also wenn ich mein Buch über ihn vorstelle, kommen die meisten Leute sicher, um zu sehen, wie der Sohn aussieht, ja.

Was haben Sie von Ihrem Vater geerbt, im Guten wie im Schlechten?

Ich wüsste nichts Schlechtes über ihn zu sagen. Viele meinen, ich hätte sein Talent geerbt, das Publikum zu unterhalten. Gut, das Negative ist vielleicht das Aussehen, das ich auch von ihm habe, man ist ja bescheiden. Allerdings finde ich, dass ich eher aussehe wie ein Anwalt oder ein Arzt und nicht wie ein Kabarettist.

Wer ist bekannter: Gerd E. Schäfer oder die Kunstfigur Maxe Baumann?

Definitiv Maxe Baumann! Mit der Rolle wurde er bekannt. Eigentlich kennt meinen Vater jeder, der in der DDR ferngesehen hat, auch durch den Wunschbriefkasten, immer sonntags um 16 Uhr. Da kam die ganze Familie zusammen, um sich das bei Kaffee und Kuchen anzusehen. Die Erinnerung wird heute wachgehalten, weil die Sendungen mit ihm immer noch häufig wiederholt werden.

Was lassen Sie sich einfallen, wenn das DDR-Fernsehpublikum irgendwann nicht mehr da ist?

Ich stütze mich bei meiner Arbeit nicht nur auf das Erbe meines Vaters. Das wäre fatal. Seine Anhänger gehen zum Teil schon heute nicht mehr aus dem Haus. In zehn oder 15 Jahren hat sich das erledigt. Ich habe daher viele Programme, die gar nichts mit meinem Vater zu tun haben, Schäfers Stündchen zum Beispiel.

Sie haben ein Buch über Ihren Vater geschrieben. Mehr als 200 Seiten zu produzieren, ist sicher nicht leicht.

Das ging ganz gut. Es war ja auch nicht das Erste, was ich zu Papier gebracht habe. Ich schreibe auch Theaterstücke.

Ihr Vater starb 2001. Wie sind Sie bei Ihrer Arbeit an dem Buch mehr als ein Jahrzehnt nach seinem Tod vorgegangen?

Mein Vater war ein sehr kontaktfreudiger Mensch. Es hat immer viel erzählt – nicht nur mir und anderen Leuten. Er hat seine Erlebnisse auch auf Tonband aufgesprochen, statt Tagebuch zu führen. Er war ein sehr philosophischer Mensch. Er hat sich dadurch als Künstler Halt verschafft. Mir hat das bei meiner Arbeit an seiner Biografie natürlich sehr geholfen. Ereignisse, von denen ich nur nebenbei mitbekommen hatte, konnte ich so viel besser einordnen.

Was erwartet das Riesaer Publikum?

Na, Geschichten über meinen Vater: Ich erzähle etwa anderthalb Stunden, wie er zu dem geworden ist, der er war. Es geht um Berufliches und Privates, Anekdotisches und Ernstes.

Das Gespräch führte Britta Veltzke.

Alexander G. Schäfer tritt am Sonntag, 19. März, um 15 Uhr mit seinem Programm „Vorhang auf: Gerd E. Schäfer“ in der Stadtbibliothek, Poppitzer Platz 3, auf. Karten kosten im Vorverkauf sieben Euro, am Tag der Veranstaltung neun Euro.

zur Startseite