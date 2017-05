„Meine Wohnung gehört mir!“ Tausende Moskauer wehren sich gegen den geplanten Abriss ihrer alten Häuser.

Die Moskauer demonstrieren gegen Umsiedlungspläne der Moskauer Stadtverwaltung (großes Bild). Wohnhäuser aus den 50er-Jahren sollen verschwinden, die Bewohner in andere Stadtteile umziehen.

Schon im Oktober vergangenen Jahres war damit begonnen worden, die sogenannten „Chruschtschowki“ abzureißen

Wie eine Partisanin habe sie sich beim Zetteleinwerfen gefühlt, meint Lydia Wischnewskaja. Die Rentnerin forderte in ihrem Moskauer Wohnbezirk die Nachbarn auf, sich gegen Pläne der Stadtregierung zur Wehr zu setzen und an der Protestveranstaltung gegen ein neues Gesetz teilzunehmen. „So etwas habe ich vorher noch nie gemacht“, wundert sich die ältere Dame über ihren plötzlichen Ungehorsam.

Seit Ende Februar kursiert ein Gesetzesentwurf zur „Renowazija“ in der russischen Hauptstadt. Moskau plant, 4 500 baufällige Häuser abzureißen und die Bewohner umzusiedeln. Es ist kein sanftes Sanierungsvorhaben, sondern ein gigantisches Neubauprogramm, von dem allein in Moskau mehr als eine Million Menschen betroffen sein dürften.

Am Sonntag gingen mehr als 20000 Moskowiter gegen das Vorhaben auf die Straße. Die Veranstaltung war von der Stadt überraschend genehmigt worden – wohl auch um einschätzen zu können, wie viel Zündstoff das Thema enthält und welche Ausmaße der Protest noch annehmen könnte. Sondereinheiten der Polizei hielten sich in den Nebenstraßen des Sacharow-Prospekts auf, wo sich die Demonstranten versammelt hatten.

Viele Menschen sind misstrauisch. Warum wird ein Neubauvorhaben innerhalb kürzester Zeit durch die Instanzen gepeitscht, fragen sie sich. Schon im September sollen Bauarbeiten beginnen. Da die meisten Bewohner Wohnungseigentümer sind, ist die Rechtslage kompliziert. „Hände weg von unserem Eigentum“ ist eine der häufigsten Losungen, die die Demonstranten auf Transparenten vor sich hertragen. Manche teilen auch nur kurz mit: „Ich gehe nicht ins Getto“ – und meinen damit die Trabantenstädte vor den Toren Moskaus. Zwar versprach die Stadt, Umsiedlern Wohnraum in demselben Stadtteil bereitzustellen. Doch daran gibt es Zweifel.

Die Bauten, die abgerissen werden sollen, heißen „Chruschtschowki“. Es sind vier- und fünfstöckige Häuser mit kleineren Wohnungen. Sei wurden ab Ende der 1950er-Jahre in der Ära von KPdSU-Generalsekretär Nikita Chruschtschow in der ganzen Sowjetunion gebaut. Nach den Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg und dem Wohnraummangel stellten die eigenen vier Wände für viele bereits eine Vorstufe des Paradieses dar. 25 bis 50 Jahre sollten die Häuser ursprünglich halten.

Inzwischen wurden fast 60 Jahre daraus. Viele befinden sich in erbärmlichem Zustand. Deswegen begrüßten viele Bewohner die städtische Initiative zunächst. Die Lehrerin Ludmila Fjodorowna freut sich sogar auf den Umzug in eine neue Wohnung. „Ich bin auch bereit, einen längeren Anfahrtsweg in die Stadt in Kauf zu nehmen“, sagt sie.

Offene Fragen im Gesetzentwurf

Auf der Veranstaltung zählt sie aber zu einer Minderheit, die den städtischen Planern keine krummen Absichten unterstellt. „Sie wollen Reibach mit den innerstädtischen Grundstücken machen“, sagt einer. Draußen im Grünen koste eine vergleichbar große Wohnung nur einen Bruchteil. Er spricht von einer Differenz zwischen „Gleichwertigkeit und Gleichartigkeit“, die im Gesetzentwurf nicht bedacht werde. Andere sehen im Vorgehen der Stadt einen „Anschlag auf die Verfassung“. Wenn ein Haus abgerissen wird, erlischt das Eigentumsrecht an dieser Wohnung. Dem Eigentümer werde zwar eine andere Wohnung versprochen, aber nirgends werde geklärt, ob diese besser oder schlechter sein dürfe.

Die Menschen sind verunsichert, aber auch entschlossen, sich für ihre Rechte einzusetzen. Es fehlt ihnen jedoch an Erfahrung. Für viele war es das erste Mal, dass sie öffentlich an einer Protestveranstaltung teilnahmen. Manche kamen mit der ganzen Familie. Es sind nicht jene Demonstranten, die gegen Einschränkung von Menschenrechten, den Krieg in der Ukraine oder für den Rücktritt von Präsident Putin auf die Straße gehen. Diesmal protestiert, wer bislang wenig zu klagen hatte.

Inzwischen deutete Moskaus Bürgermeister Sergei Sobjanin Entgegenkommen an. Die Bewohner sollen selbst entscheiden. Nur die Häuser werden geräumt, bei denen zwei Drittel der Bewohner das auch ausdrücklich wünschen.

Dennoch sind Beobachter irritiert, warum Moskau zehn Monate vor den Präsidentschaftswahlen solche Turbulenzen verursacht. Hätte die Stadt nicht warten können, fragen sie sich. Darauf hat eine Gruppe von Demonstranten aus dem Südwesten Moskaus eine klare Antwort: „Meine Wohnung gehört mir!“, skandieren sie.

