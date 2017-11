Fußball-Landesklasse „Meine Spieler sind erschrocken“ Die TuS Weinböhla verliert das Aufsteigerduell in Frankenberg mit 0:4, liegt aber noch im Soll.

Kritisch, trotzdem nicht unzufrieden: Weinböhlas Übungsleiter Yves Würgau. © Claudia Hübschmann

Die Fußballer der TuS Weinböhla liegen nach dem elften Spieltag der Landesklasse Mitte auf dem 8. Tabellenplatz. Der Aufsteiger holte überraschende Siege beim FV Blau-Weiß Stahl Freital oder in Bannewitz, kassierte aber am Sonntag eine 0:4 (0:2)-Schlappe beim bisherigen Schlusslicht SV Barkas Frankenberg. Trainer Yves Würgau findet harte Worte zu dieser Niederlage, blickt aber auch hoffnungsvoll auf die weiteren Begegnungen seiner Mannschaft.

Herr Würgau, mit 14 Punkten aus elf Partien liegt Weinböhla im Plan?

Ja, auf jeden Fall. Meine Zielstellung vor der Saison waren 15 Punkte bis zur Winterpause zu erreichen. Noch gibt es drei Spiele vor Weihnachten, vielleicht können wir die Erwartung übererfüllen. Allerdings werden es drei schwierige Punktspiele, allesamt gegen Konkurrenten aus dem umliegenden Tabellenfeld. Erst zu Hause gegen die SG Motor Wilsdruff und dann auswärts beim SV Wesenitztal und in Coswig. Alles Teams, die mit dem Rücken zur Wand stehen und um jeden Punkt fighten werden.

Sie haben in Freital und in Bannewitz gewonnen, in Possendorf eine starke Leistung abgeliefert. Aber auch Punkte gegen Mitabstiegskontrahenten eingebüßt ...

Das ist halt der noch fehlenden Konstanz geschuldet. Klar, die Siege in Freital oder in Bannewitz waren wichtig. Selbst in Possendorf hätten wir mehr als ein Unentschieden holen können. Aber andererseits fehlen natürlich die Punkte vom 3:3 gegen Hartmannsdorf oder der 0:4-Klatsche in Frankenberg. Man muss halt in dieser Liga seine Leistung Woche für Woche hundertprozentig abrufen. Das gelingt noch nicht immer. Der Abstand zu den anderen Teams, die über eine jahrelange Erfahrung in der siebenten Liga verfügen, ist nicht groß. Manchmal fehlt uns die Cleverness.

War die Niederlage in Frankenberg ein Warnschuss?

Ich hoffe, dass die Mannschaft das als Warnschuss verstanden hat. Es war eine Frechheit, wie arrogant und überheblich die Jungs in Frankenberg aufgetreten sind. Die erste Halbzeit war das Schlechteste, was ich seit langem von Weinböhla gesehen habe. Und ich hatte meine Spieler eindringlich vor einer Unterschätzung des Gegners gewarnt. Aber scheinbar hatte keiner bei meinen Ansprachen richtig hingehört. Schon bei der Art und Weise, wie die Frankenberger sich erwärmt haben, war mir klar, dass es ein ganz schwieriges Spiel wird. Sie waren bissig, haben sofort die Zweikämpfe angenommen und um jeden Ball gekämpft. Halt eben genau so, wie man auftritt, wenn man ganz unten steht und da herauskommen will. Meine Spieler waren sichtlich erschrocken darüber.

Das war sicher eine Lehrstunde, oder?

Klar, ich habe in der Pausenkabine noch einmal eindringlich auf die Spieler eingeredet. Die zweiten 45 Minuten waren dann auch wesentlich besser. Wenn da der Anschlusstreffer zum 1:2 fällt, wäre sicher noch etwas drin gewesen. Aber wir haben einfach nicht getroffen. Der Frankenberger Keeper hat sogar noch einen Elfmeter von Kay Ettelt pariert. Trotzdem war die zweite Hälfte mit zehn Mann richtig gut, auch wenn es das Ergebnis nicht ausdrückt. Tom Reichelt hatte ja schon in der 22. Minute Rot gesehen.

Reichelt wird also die nächsten Spiele fehlen. Wie sieht es überhaupt personell im Kader aus?

Ein Blick auf unseren Spielerkader macht Hoffnung auf die kommenden Spiele. Nach und nach kommen unsere Verletzten wieder zurück. Robin Frisch ist schon wieder im Spielbetrieb, fügte fast nahtlos an seine starken Leistungen vor der Verletzung an. Tom Kaiser fehlt nach seinem Kreuzbandriss noch etwas Praxis, aber es geht aufwärts bei ihm. Auch Ralf Herzog kommt nach Meniskus- und Kreuzbandschaden zurück und Marcus Wilde hat seine Verletzung im Adduktorenbereich auskuriert. Alles Spieler, die sehr wichtig für das Team sind. Mit mehr Personal kann ich taktisch besser aufstellen und reagieren.

Das Gespräch führte Jens Jahn

