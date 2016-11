„Meine Spieler müssen im Anspruchsdenken zulegen“ Trotz personellem Umbruch ist Schiebock vorn dabei. Nach dem Heimsieg über Sandersdorf übt der Trainer dennoch Kritik.

Der Bischofswerdaer Cheftrainer Erik Schmidt fordert viel von seinen Schützlingen, schließlich soll mittelfristig in der Regionalliga Nordost gespielt werden. Im Sommer kamen 15 neue Spieler, viel Zeit zur Eingewöhnung war nicht. Jetzt will der Coach aber spielerische Fortschritte sehen und hält auch nach Siegen mit Kritik nicht hinter dem Berg. © Bodo Hering

Fußball-Oberliga. Der Bischofswerdaer FV kam am Sonnabend zu einem weiteren Heimsieg in der Fußball-Oberliga. Die Mannschaft von Cheftrainer Erik Schmidt setzte sich gegen die SG Union Sandersdorf mit 2:1 (1:0) durch. Die Tore erzielten Hannes Graf (50.) und Tom Hagemann (72.), ehe Dan Lochmann in der Nachspielzeit verkürzte (90.+1). Die Schiebocker bleiben damit zu Hause ungeschlagen (fünf Siege und zwei Remis). Nach Spielende nahm sich Erik Schmidt Zeit für ein ausführliches Gespräch.

Herr Schmidt, wie beurteilen Sie den Auftritt Ihrer Schützlinge?

Die erste Halbzeit war ziemlich trostlos, praktisch fast ohne Höhepunkte. Wir mussten in der Pause etwas lauter werden. Beide Treffer waren dann sehenswert herausgespielt, aber spielerisch war es keine Offenbarung. Meine Spieler müssen im Anspruchsdenken zulegen, das müssen wir Trainer in naher Zukunft hinbekommen. Im Moment spielen wir nicht gut, gewinnen aber. Da ist es schwierig, mit Kritik bis in die Köpfe der Jungs vorzudringen.

Viele Fans haben nicht verstanden, warum nach Rang drei in der Vorsaison ein derart radikaler Personalschnitt durchgeführt wurde?!

Ich sehe da drei Säulen. Einige Spieler wollten oder konnten den erhöhten zeitlichen Aufwand nicht gehen. Andere Spieler hatten finanzielle Vorstellungen, die der Verein nicht realisieren konnte. Und es gab auch einige, die eine neue Herausforderung gesucht haben, mit dem Trainer oder dem Umfeld nicht zufrieden waren. Dadurch haben wir eine Größenordnung erreicht, die wir selbst gar nicht geplant und auch nicht erwartet hatten.

Haben Sie während Ihrer Trainerlaufbahn schon einmal einen derartigen Personalumbruch realisiert?

Nein, im Männerbereich sowieso nicht. Bei Dynamo im Nachwuchsbereich gab es bedingt durch die Jahrgänge immer mal größere Wechsel im Kader, aber da kannte ich natürlich jeden Spieler, der aufrückte.

Fehlen der Mannschaft nicht zwei, drei Routiniers, die diese junge Truppe führen können?

Ich würde nicht Routiniers sagen, denn es gibt Spielertypen, die eine Mannschaft auch mit 23 oder 24 Jahren führen und Verantwortung übernehmen können. Und ja, die fehlen uns an der einen oder anderen Stelle. Im Moment sind wir dabei, uns weiterzuentwickeln und dadurch können wir Führungsspieler auch selbst ausbilden. Wir wussten, dass das nicht ganz einfach wird, zumal einige Spieler bei ihren letzten Vereinen nicht so erfolgreich waren. Die mussten erst einmal ihre Mentalität zurückerobern und ihr möglichst höchstes Leistungslevel wieder erreichen. Und die Spieler mussten sich kennenlernen, Strukturen entwickeln und Probleme auskämpfen.

Welche Stärken hat Ihr Team, wo liegen die größten Reserven?

Eigentlich sind wir fußballerisch stärker als in der Vorsaison. Die Jungs sind athletischer, weil sie ja zum Teil auch viel jünger sind. Ein Problem ist sicher, dass meine Spieler ihre Stärken, die sie auf dem Trainingsplatz demonstrieren, im Wettkampf noch nicht so umsetzen können. Das betrifft auch das taktische Verhalten und die Torabschlüsse. So waren eben die letzten Partien spielerisch eher Durchschnitt, aber dafür haben sich die Jungs durchgebissen und immer gekämpft.

Was kann man in der Winterpause, in der ja auch wieder ein Türkei-Trainingslager ansteht, verbessern?

Wir gehen mit einer ganz anderen athletischen Grundlage in die Rückrunden-Vorbereitung. Im Sommer waren einige Neuzugänge körperlich in einem schlechten Zustand und damit überhaupt nicht fit. In der Türkei haben wir dann hoffentlich alle Spieler dabei. In den sechs Wochen kann man erfahrungsgemäß einiges bewegen.

Ist es möglich, dass es personelle Veränderungen im Kader gibt?

Wir haben da nichts geplant, aber möglich ist das immer. Zumal uns ja Alexandru Harangus bis Saisonende aufgrund seiner späten Kreuzband-Operation bis Saisonende ausfällt. Und es gibt ja auch bei uns Spieler, die nicht so oft zum Einsatz kommen und sich dann in der Winterpause verändern wollen. Es war klar, dass nicht alle 15 Neuzugänge hier einschlagen würden.

Wird der BFV versuchen, die Staffel-Spitze zu attackieren oder reicht dafür aktuell das Potenzial nicht aus?

Wir müssen uns schon eingestehen, dass beim Spitzenreiter in Halberstadt unter Profibedingungen trainiert wird und sich die ausschließliche Konzentration auf Fußball natürlich leistungsfördernd auswirkt. Es macht aus meiner Sicht keinen Sinn, Woche für Woche nachzuschauen, ob der Rückstand kleiner oder größer geworden ist. Wir haben jetzt noch zwei Spiele, bis zur Winterpause wollen diese gewinnen. Danach sehen wir, wie es weitergeht.

Ist das Pokal-Halbfinale Ende März gegen Lok Leipzig der bisherige Saison-Höhepunkt?

Es ist sicher das Highlight. Aber es wird nicht so, dass wir nur auf diese 90 oder 120 Pokalminuten hinarbeiten. Diese Partie ist noch ziemlich weit weg. Und Erfolge in der Oberliga sind ohnehin die beste Vorbereitung auf diesen Pokalknaller.

Sie haben viele Jahre junge Spieler bei Dynamo Dresden ausgebildet. Verfolgen Sie deren Entwicklung weiter?

Ich behalte fast alle im Auge. Und wenn ich dann einen Toni Janschke bei der Champions-League-Übertragung sehe oder einen Marcel Franke bei Greuther Fürth, freue ich mich, dass die Jungs ihren sportlichen Weg gegangen sind. Auch in Bautzen oder Meuselwitz kicken einige meiner ehemaligen Spieler. Ich freue mich, wenn ich die Jungs sehe oder treffe.

Gab es auch den Fall, dass Sie überrascht waren, wie positiv sich einer Ihrer Ex-Schützlinge entwickelt hat?

Hauke Finn Wahl, ein Abwehrspieler, hatte Dynamo 2012 verlassen, weil er selten gespielt hat. Wir haben ihn damals wirklich nicht als Überflieger gesehen. Jetzt steht er im Bundesligakader beim FC Ingolstadt.

Gespräch: Jürgen Schwarz

