„Meine Schafe sind kerngesund“ Ein Palästinenser aus Dresden soll einige seiner Tiere auf Weiden im Landkreis verhungert haben lassen. Er bestreitet die Vorwürfe.

Zwei solcher Schafe und noch ein Kamerunschaf von Weiden in Dresden, Bielatal und Ulberndorf sollen zwischen November 2015 und diesen März verhungert sein. Der Tierhalter stand am Mittwoch deshalb vor Gericht. © dpa/dpaweb

Sächsische Schweiz.Die Lämmer hätten es nicht geschafft. Da ist sich der erfahrene Schäfer aus einem Pirnaer Ortsteil sicher. Die beschlagnahmte Herde, die er von Veterinärdienst des Landkreises im Frühjahr dieses Jahres übernommen hatte, war herunter gekommen. „Der Zustand der Tiere war kritisch“, sagt der 58-Jährige. Fünf der abgemagerten Tiere waren damals schwanger. Dank ausreichend Futter und trockenen Liegeflächen nahmen die Schafe nicht nur binnen sechs Wochen teils das Doppelte ihres vorherigen Körpergewichts zu. Sie brachten dann auch noch fünf gesunde Lämmer zur Welt.

Der ehemalige Halter der Schafe musste sich indes an diesem Mittwoch am Amtsgericht Dippoldiswalde verantworten. Der 45-jährige Palästinenser soll gegen das Tierschutzgesetz verstoßen haben. Der Dresdner, der sagt, er habe zehn Kindern, soll seine Schafe vernachlässigt haben. Die Tiere hätten gehungert und dadurch gelitten.

Angeklagt sind 36 Fälle. Insgesamt hatte der Beschuldigte 51 Tiere, viele davon waren aber nicht registriert. Die zur Verfügung gestellten Wiesen in Schmiedeberg, Bielatal, Ulberndorf und Dresden waren mit der Zeit abgefressen. Zugefüttert worden sei danach aber zu selten. Zeugen beschwerten sich über den Zustand der Tiere.

Einmal wurden auch Knochenreste von Lämmern auf einer der abgegrasten Weiden entdeckt – dass an deren Tod der Angeklagte schuld sei, ließ sich nicht beweisen. Nachgewiesen wurden aber, dass drei Schafe aus seinen Beständen in Dresden, Bielatal und Ulberndorf wegen Mangelversorgung gestorben sind. Die Schafe verschiedener Rassen seien qualvoll verendet, weil ihr Halter sie offenbar zu wenig gefüttert habe. Darüber hinaus waren die Unterstände der nicht artgerechten gehaltenen Tiere nachweislich zu klein. „Das Dach war undicht, der Boden nass, aus dem Holz im Unterstand schauten Nägel hervor“, erklärt ein Tierarzt vom Landratsamt vor Gericht. Immer wieder habe es Ärger mit dem Angeklagten gegeben. Zwischen Juli 2015 und März 2016 gab es mehrere Anzeigen von Spaziergängern und einem Tierschutzverband. Der Vorwurf immer wieder: Schafe werden vernachlässigt. Sie würden Hunger leiden, krank und durchnässt sein.

Der Angeklagte, der sagt, er hätte Elektrotechnik studiert, bestreitet die Vorwürfe. Mit Vehemenz weist er sie von sich. „Meine Schafe waren kerngesund, sie haben regelmäßig Futter und Wasser bekommen“, behauptet er. „Die Amtstierärztin hat meine Schafe überhaupt nie gesehen.“

Diese erklärt, ihre Mitarbeiter waren vor Ort, sie haben Fotos gemacht. Zudem sei der Angeklagte mehrfach auf Missstände aufmerksam gemacht worden. Manchmal reagierte der Mann sofort auf die Anweisungen, häufiger änderte sich nichts. Ferner stand der Verdacht im Raum, dass der Mann Schafe schächtet. Es habe eine Online-Anzeige gegeben, so ein Tierarzt. „Schächten ist nur aus religiösen Gründen in speziellen Räumen erlaubt.“ Darauf angesprochen sei der 45-Jährige ausfällig geworden. Er weist das von sich. Auch forderte er seine Herde zurück. Eine einstweilige Verfügung dazu wurde abgewiesen. Mehrfach habe der Palästinenser die Kreismitarbeiter als Nazis und Rassisten beschimpft. Womöglich war der Mann überfordert mit der Schafshaltung, die unter bestimmten Bedingungen jedem erlaubt ist. Das Gericht sieht dessen ungeachtet seine Schuld als erwiesen an. Es verurteilt ihn zu sechs Monaten Haft auf Bewährung. Zudem darf er vier Jahre lange keine Tiere halten.

