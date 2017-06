Meine Nachbarn, die Dealer Seit dem Platzen der Immobilienblase sind in Spanien Zehntausende Wohnungen besetzt worden. Ein Geschäft auch für kriminelle Banden.

Kriminelle Wohnungsbesetzer machen auch vor beschaulichen Madrider Vierteln wie Lavapiés nicht Halt. © mauritius images

Dass in ihrem Haus etwas nicht stimmte, merkte Silvia zuerst am Geruch. Es stank nach Urin In den Fluren sammelte sich Schmutz. Die Haustür stand ständig offen. Dann hörte sie laute Stimmen aus der Nachbarwohnung, in der es sonst immer still gewesen war. Irgendwann wusste Silvia: Die Wohnung war besetzt worden. Es war der Beginn eines neun Monate dauernden Albtraums.

In Spanien platzte Anfang 2008 eine Immobilienblase, die mindestens ein Jahrzehnt lang von Banken, Baufirmen und Spekulanten aufgepumpt worden war. Hunderttausende Wohnungen wurden hochgezogen. Nicht, weil jemand darin wohnen wollte, sondern weil die Bauherren hofften, sie nach ein paar Jahren mit ordentlichem Gewinn verkaufen zu können. Nachdem das schöne Modell in sich zusammengebrochen war, standen die Wohnungen leer. Und weitere Zehntausende Wohnungen mussten geräumt werden, weil ihre Besitzer in der Krise ihren Job verloren hatten und die Hypotheken nicht mehr bedienen konnten.

Eine absurde Situation tat sich auf: In einem Land mit millionenfachem Leerstand gab es auf einmal massenhafte Wohnungsnot. Spanien war darauf nicht vorbereitet. Bis heute gibt es kein funktionierendes Sozialwohnungssystem. Die Menschen mussten selbst zusehen, wie sie zurechtkamen. Sie zogen zu Freunden oder Verwandten. Manche bauten sich irgendwo eine Hütte. Und manche dachten daran, eine der vielen leer stehenden Wohnungen zu besetzen. Aber wer bisher ein Leben als braver Bürger geführt hatte, scheute sich, eine Tür in einem fremden Haus aufzubrechen, um sich ein Dach über dem Kopf anzueignen. Doch es gibt immer Leute mit weniger Hemmungen. Die einen halfen aus Solidarität. Die anderen entdeckten ein Geschäft.

Laut einer Studie des Instituts Cerdà, einer privaten Stiftung aus Barcelona, sind in Spanien zurzeit 87 500 Wohnungen und Häuser besetzt, bei mehr als drei Millionen leer stehenden Wohnungen im ganzen Land nach der letzten Zählung des Nationalen Statistikinstituts INE. Die meisten Spanier haben Verständnis für die Hausbesetzer – solange sie keinen Ärger machen. Manche machen aber Ärger – und zwar gewaltigen. Die Madrider Regionalregierung schätzt etwa ein Achtel aller Besetzungen in der Hauptstadt und ringsum als „konfliktreich“ ein. Hinter denen stecken organisierte Banden. Der Verband der Madrider Nachbarschaftsvereine kommt auf rund 1 000 „mafiöse Besetzungen“ in der Region. Sie sind die Hölle für die Betroffenen.

„Das Thema wurde bisher nicht ernst genommen“, sagt die 45-jährige Silvia, die ihren Nachnamen lieber für sich behält. „Die Leute verbinden Hausbesetzungen mit einer Notsituation. Aber hier in Lavapiés existiert diese Not nicht. Und wenn sie doch existiert, müssen sich die Behörden darum kümmern. Sie können das nicht auf uns Nachbarn abwälzen.“ Lavapiés ist ein Madrider Altstadtviertel, das gerade von immer mehr Touristen entdeckt wird, Straßen und Häuser sind in den vergangenen Jahrzehnten gründlich saniert worden, manche fürchten jetzt die Gentrifizierung.

Aber hinter den sauber gestrichenen Fassaden gibt es die dunkle Welt des Drogenhandels. Nach dem Zusammenbruch des Immobilienmarktes vor neun Jahren entdeckten die Dealer, wie sie sich billige Stützpunkte für ihre Geschäfte verschaffen konnten: indem sie leerstehende Wohnungen besetzten. Die Plataforma Barrio Lavapiés, ein Zusammenschluss der betroffenen Nachbarn, weiß derzeit von 48 „Narcopisos“ im Viertel, besetzten Wohnungen, in denen mit Drogen gehandelt wird.

In Silvias Haus in einer beschaulichen Straße nahe der Plaza Lavapiés, dem Herzen des Viertels, tauchten die Narcos im Dezember 2015 auf. Es begann mit Gestank und Lärm. „Mitte Januar hatte ich plötzlich kein Licht mehr“, erzählt Silvia. „Die neuen Nachbarn hatten meinen Strom angezapft, und die Sicherungen sprangen raus.“

Silvia, Sekretärin bei einer spanischen Privatbank, lebt in einer kleinen, gemütlichen Eigentumswohnung im dritten Stock eines schmalen Gebäudes aus den 1940er-Jahren. Wenn sich die Nachbarn im engen Treppenhaus begegnen, grüßen sie sich und bleiben auch mal zu einem Schwatz stehen. Doch ihre direkte Nachbarin kannte Silvia nicht: Die hatte ihre Wohnung seit vielen Jahren gemietet, lebte aber schon länger bei ihrer Mutter und schaute nur hin und wieder in Lavapiés vorbei. In der Wohnung standen noch ein alter Rechner, Hunderte Bücher und andere Erinnerungsstücke. Den Besetzern war das egal. Sie nahmen die Wohnung in Beschlag und begannen mit ihren Geschäften.

„Wir haben alle sehr viel Angst durchgemacht“, sagt Silvia. Angst vor den Besetzern und Angst vor deren Kunden. „Ich bin klein“, sagt Silvia. „An einem Tag waren drei Schwarze wie Schränke im Flur, und ich traute mich nicht, die Schlüssel rauszuholen, um meine Wohnung zu betreten. Endlich gingen die Männer die Treppe runter, doch während ich meine Wohnungstür aufschloss, hörte ich, wie einer kehrtmachte. Ich wusste nicht, was er wollte: Mir einen Schreck einjagen, mich bestehlen, mich vergewaltigen? Ich weiß nicht wie, aber ich bekam die Tür auf, warf sie hinter mir zu, drehte alle Schlösser um, sank zu Boden und weinte.“ Sie fühlte sich als Geisel in ihrer eigenen Wohnung.

Zur Angst kam der tägliche Ärger, über den Schmutz, die immer kaputte Haustür, das Gebrülle, die nächtlichen Klingeleien, wenn Kunden unbedingt Stoff für ihren nächsten Schuss haben wollten, die Dealer sie aber ignorierten – dann klingelten sie eben bei allen anderen Nachbarn. Silvia begann sich genau zu überlegen, wann sie aus dem Haus ging und wann nicht. Immer warf sie erst einen Blick durch den Türspion. Einmal saß da einer auf ihrer Schwelle. Silvia rief die Polizei, um sich sicher auf die Straße geleiten zu lassen.

Die Polizei, Beamte der Nationalpolizei in Zivil, war immer zur Stelle. „Anfangs kostete es mich Überwindung, sie ständig anzurufen“, erzählt Silvia. „Aber sie haben mich ermuntert, es zu tun. Sie kamen jede Woche, ich würde sagen, fast jeden Tag.“ Die Polizisten waren die einzigen Verbündeten der Nachbarn. Begoña Sebastián, die Sprecherin der Plataforma Barrio Lavapiés, die seit fünf Jahren gegen die Narcopisos kämpft, hat mit allen gesprochen: der Madrider Bürgermeisterin, der Madrider Regierungspräsidentin, dem Vize-Justizminister der Region Madrid, mit dem obersten Staatsanwalt Madrids, dem Sprecher der Madrider Richter, mit allen Parteien. Alle versprachen Hilfe, niemand half, sagt Sebastián. Nur die Nationalpolizei.

Die Hilfe der Polizei hatte ihre Grenzen: Sie konnten die Wohnung der Dealer nicht betreten, geschweige denn räumen. „Die Chefin der Besetzer, eine Rumänin, beschimpfte die Polizisten: Sie werde sie anzeigen, wenn sie noch öfter vorbeikommen. Bis kein Richter sie rauswerfe, sei das ihre Wohnung“, berichtet Silvia. Der Rechtsstaat beschützt die Rechtsbrecher. Die eigene Wohnung ist heilig, und solange kein Gericht feststellt, dass die besetzte Wohnung eben keine eigene Wohnung ist, tastet die Besetzer niemand an. Dass sie auch noch mit Drogen handeln, scheint niemanden zu kümmern. Plataforma-Sprecherin Sebastián hat im Falle ihres eigenen Hauses, in dem sich drei Jahre lang ein Narcopiso eingenistet hatte, mindestens zehnmal Anzeige wegen Drogenhandels erstattet. Es geschah nichts.

Der Räumungsbefehl für Silvias Nachbarwohnung brauchte neun Monate, Rekordzeit. Normalerweise dauert es anderthalb bis zwei Jahre oder länger. Der Wohnungsbesitzer, ein alter Herr, hatte jede Woche beim zuständigen Gericht angerufen. Irgendwann war es dann endlich so weit. Die Rumänin hatte ihre Koffer schon gepackt, sie zog in ein anderes Narcopiso.

„Als ich abends von der Arbeit nach Hause kam, öffnete ich als Erstes das Fenster meines Badezimmers“, erzählt Silvia. „Ich hatte es neun Monate nicht mehr aufgemacht. Von dort konnte ich in die Nachbarwohnung schauen. Ich wollte die Besetzer nicht sehen, und ich wollte nicht, dass sie mich sehen. An diesem Abend waren sie fort. Ich war wieder frei.“

