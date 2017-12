Aus dem Gerichtssaal „Meine Hände waren sauber“ Ein Großenhainer wird mit Diebesgut im Auto erwischt und präsentiert dem Gericht eine abenteuerliche Geschichte.

Als der Thiendorfer Netto-Markt noch gebaut wurde, ereignete sich der mutmaßliche Diebstahl. © Kristin Richter

Großenhain. Er sei auf polnische Spitzbuben hereingefallen, behauptet der Angeklagte vorm Riesaer Amtsgericht mit Unschuldsmiene. Der selbstständige Unternehmer aus Großenhain wurde im Dezember vorigen Jahres in Schönfeld von einer Polizeistreife gestoppt. Die fand in seinem Transporter Bagger-Ersatzteile, die zuvor auf der Baustelle des Thiendorfer Netto-Marktes gestohlen worden waren. Und nicht nur das: Die Beamten hatten den 37-Jährigen sogar dabei beobachtet, wie er das Diebesgut in sein Auto packte. Sie waren auf Zivilstreife im Gewerbegebiet unterwegs, als ihnen in einer Parkbucht an der Stromtankstelle das Firmenauto des Großenhainers auffiel.

Da er der Polizei kein Unbekannter ist, fuhren sie auf dem gegenüberliegenden Burger-King-Parkplatz und nahmen den Transporter ins Visier. Sie sahen, dass der Angeklagte – nennen wir ihn Markus – mehrfach aus Richtung Baustelle kam, hörten Autotüren klappen und schließlich das Fahrzeug starten. Über Funk verständigten sie einen weiteren Streifenwagen und stellten den Verdächtigen in Schönfeld. Bei der Durchsuchung seines Autos fanden sie eine Bagger-Frontscheibe, ein Schutzgitter, Scheinwerfer und verschiedene Kleinteile im Wert von etwa anderthalbtausend Euro. Das meiste davon war, wie sich später herausstellte, von den Baumaschinen auf der Netto-Baustelle abgeschraubt worden.

Markus will allerdings von einem Diebstahl nichts wissen. Er erzählt dem Gericht stattdessen eine lange und ziemlich abenteuerliche Geschichte. Ein paar Tage zuvor sei auf seinem Hof ein Pole vorgefahren und habe ihm Baggerersatzteile angeboten. Es wurde eine Liste mit den benötigten Dingen zusammengestellt, und da der „Geschäftsmann“ auf Vorkasse bestand, das Geld bar herübergereicht. Seinen Namen oder eine Adresse habe der Verkäufer nicht genannt. Er mache des Öfteren Geschäfte mit Polen, und da sei das so üblich, behauptet Markus.

Es wurde vereinbart, dass der Unbekannte zurückruft, wenn die Teile zur Verfügung stehen und dass man sich in Thiendorf zur Übergabe trifft. Am bewussten Tag sei dann der Anruf gekommen. Da habe er aber gerade in Berlin Container abgeholt. Der Pole wollte nicht warten und erklärte, dass er die Baggerteile im Gewerbegebiet am Straßenrand ablegen wird. Also habe Markus zuerst die Container nach Ortrand gebracht, sei dann zur Firma gefahren, in den Kleintransporter gestiegen und nach Mitternacht nach Thiendorf gefahren, um das Gewünschte abzuholen. Markus präsentiert als Zeugen sogar einen Kumpel, der ihn nach Berlin begleitet haben soll.

Wo in Berlin sie die Container denn abgeholt hätten, fragt Richterin Ingeborg Schäfer misstrauisch. So genau könne er sich da nicht erinnern, gibt Markus zurück. Er wisse lediglich die Abfahrt auf der Stadtautobahn. Auch der Kumpel kann den Abholort nicht näher bezeichnen. Er beschränkt sich in seiner Zeugenaussage auf das Allernötigste. Er habe nur mitbekommen, dass Markus während der Beladung telefonierte und danach schlecht gelaunt war. Deshalb habe er ihn auf der Rückfahrt nicht auf den Gesprächsinhalt angesprochen und gar nichts von dem Ersatzteilgeschäft erfahren. Richterin Schäfer macht den Angeklagten erneut auf die Ungereimtheiten in seiner Geschichte aufmerksam.

Warum er die Teile denn nicht gleich auf der Rückfahrt von Ortrand nach Großenhain im Containerfahrzeug mitgenommen habe? Da hätte er ja möglicherweise Fahrzeugkabine schmutzig gemacht, erklärt Markus. Und in solchen Sachen sei er nun mal sehr penibel. Im Übrigen habe die Polizei in seinem Transporter doch weder Werkzeug noch Handschuhe gefunden, und seine Hände seien nachweislich sauber gewesen. Ergo könne er die Baggerteile auf der Netto-Baustelle nicht abgeschraubt haben.

Das mag dreist erscheinen, aber die Polizeibeamtin, die Markus in Thiendorf beim Beladen beobachtete, konnte tatsächlich nicht sehen, ob er vom Baustellengelände kam oder die Teile nur am Bauzaun aufsammelte. Zum einen stand der Firmentransporter vor der Szenerie, zum anderen nahm ihr eine Böschung die Sicht. Ihr Kollege, der mit auf Zivilstreife war, kann wegen Krankheit nicht in den Zeugenstand treten. Deshalb unterbricht die Richterin die Verhandlung und setzt für den 14. Dezember einen neuen Termin an, bei dem der Polizist angehört werden soll.

