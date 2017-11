Gerichtsbericht „Meine Freundin wollte, dass ich zahle“ Ein Mann stürmt eine Sparkasse in Heidenau, droht mit einer Bombe und fordert Geld. Er merkt sofort, dass das schiefgehen wird.

Polizisten sichern am Nachmittag des 23. August die Sparkassen-Filiale am Böhmischen Weg in Heidenau. Kurz vor 14 Uhr wollte der unmaskierte Räuber hier Geld erbeuten. © Archivfoto: Marko Förster

Von Anfang an sei ihm klar gewesen, was für einen Mist er baue, sagt der Angeklagte. Auch als er schon vor der Sparkassenfiliale stand, habe er noch überlegt, es lieber nicht zu tun. Am Ende, so schildert Sven N. unter Tränen am Donnerstag vor dem Strafrichter in Pirna, sei der finanzielle Druck aber einfach zu groß gewesen.

Nur mit einer großen Sonnenbrille und einem Basecap getarnt, hatte der 35-Jährige am 23. August, kurz vor 14 Uhr, die Geschäftsräume der Sparkasse auf dem Böhmischen Weg in Heidenau betreten. Dort übergab er der Mitarbeiterin am Serviceschalter einen Zettel mit der Aufschrift: „Überfall. Ich habe eine Bombe. Geld raus. 3 000 Euro.“ Offenbar wusste der Mann nicht, dass die Angestellten der Sparkasse aus Sicherheitsgründen mittlerweile keinen direkten Zugriff auf Bargeld mehr haben. Die Frau am Serviceschalter erklärte ihm, dass sie die Summe auf eine Blanko-Karte laden könne. Mit dieser bekäme er das Geld dann am Automaten ausbezahlt.

Statt der geforderten 3 000 Euro hatte die Sparkassenmitarbeiterin aber nur 50 Euro auf die Karte gebucht. Am Ende bekam der Räuber noch nicht einmal die.

Als er die Karte in den Bankautomaten steckte, öffnete sich das Geldfach zwar, jedoch war es leer. Über die Karte war in der Zwischenzeit ein stiller Alarm abgesetzt worden. Spätestens als der Mann sah, wie die Frau hinter dem Serviceschalter telefonierte, muss er geahnt haben, dass die Sache gründlich schiefgegangen war. Ohne Geld schwang er sich auf sein Fahrrad und fuhr davon.

Die Lüge vom guten Verdienst

Was der planlose Räuber ebenfalls nicht beachtet hatte, waren die Überwachungskameras. Erst kurze Zeit vor dem Überfall war die Heidenauer Filiale mit neuer Technik ausgestattet worden. Und die lieferte so gestochen scharfe Bilder, dass er trotz Mütze und Sonnenbrille eindeutig zu erkennen war. Die Polizei setzte sofort eine Öffentlichkeitsfahndung in Gang. Zahlreiche Hinweise gingen ein, und noch am selben Tag klickten kurz nach 17 Uhr in einer Gartensparte in Dresden-Leuben die Handschellen. Auch auf seinen Prozess musste der Verdächtige nun nicht lange warten.

„Ich habe nicht darüber nachgedacht, ich habe einfach gemacht“, sagt Sven N. dem Richter. Er sei aus eigener Schuld finanziell in Schieflage geraten. Wegen schlechter Arbeitsbedingungen hatte er einen Job gekündigt und war somit im Juni und Juli ohne Arbeit. Weil er für August aber bereits einen neuen Arbeitsvertrag hatte, war er nicht zum Jobcenter gegangen, um Arbeitslosengeld zu beantragen. Ein Fehler, denn ohne Einkommen liefen Kosten auf. „Anfang August hatte ich bei meiner Lebensgefährtin dreimal Unterhalt für unser gemeinsames Kind und einmal Miete offen“, räumt er ein.

Doch anstatt seiner Freundin die Wahrheit zu sagen, vertröstete er sie immer wieder. Generell, so sagt der Angeklagte, sei er während der Beziehung nie ehrlich zu ihr gewesen, was finanzielle Dinge anbelangt – hauptsächlich, weil er noch alte Schulden hatte, die er abbezahlen musste. Seine Freundin hatte er immer in dem Glauben gelassen, dass er gut verdiene. Das hatte sie ihm aber nie abgekauft. Immer wieder war es deswegen zum Streit gekommen.

„Meine Freundin rastete sehr schnell aus, wenn es ums Geld ging“, erzählt Sven N. Zuletzt habe sie gedroht, dass er seinen kleinen Sohn nicht mehr sehen dürfe, wenn er nicht zahle. Da habe er keinen anderen Ausweg mehr gesehen.

Das Schöffengericht unter Vorsitz von Richter Andreas Beeskow erkennt die besonderen Umstände, die den Angeklagten zu seiner Tat veranlasst hatten, strafmildernd an. Es hält ihm zugute, dass er völlig unbewaffnet in die Sparkasse gegangen war. Zudem, so hatte die Mitarbeiterin am Serviceschalter bei der Polizei zu Protokoll gegeben, habe sie sich zu keiner Zeit ernsthaft bedroht gefühlt.

Trotzdem, sagt Richter Andreas Beeskow, wiege die Tat schwer. Zwei Jahre Freiheitsstrafe lautet das Urteil. Weil Sven N. aber von Anfang an geständig war und auch während der Verhandlung gezeigt hat, wie sehr er die Tat bereut, muss er nicht ins Gefängnis. Für die kommenden drei Jahre steht er nun unter Bewährung und darf sich keinen noch so kleinen Fehltritt erlauben. Zudem muss er über die Dauer der Bewährungszeit monatlich 50 Euro, also insgesamt 1 800 Euro, Wiedergutmachung an die Sparkassenmitarbeiterin zahlen.

