„Mein Terminkalender für den Advent ist schon gut gefüllt“ In fünf Monaten ist schon Weihnachten. Zeit für Karsten Gust aus Kottmarsdorf sich auf seine neue Saison als Ruprecht vorzubereiten.

Im Garten bei Weihnachtsmann Toni, alias Karsten Gust in Kottmarsdorf blühen die Blumen. Dennoch bereitet er sich schon auf den Advent vor. Das Terminbuch ist bereits gut gefüllt. © Rafael Sampedro

Jetzt sind es noch 152 Tage bis Heiligabend. Karsten Gust weiß das genau. Denn die Tage um den 24. Dezember sind für den Kottmarsdorfer die wohl stressigsten des Jahres. Dann absolviert er zahlreiche Auftritte als Weihnachtsmann bei Familien in Kottmarsdorf und den umliegenden Orten. „Das sind alles Stammkunden“, erzählt der Mann, der seit 29 Jahren den Weihnachtsmann spielt und sich „Toni, der Weihnachtsmann“ nennt. Im Interview erzählt er, was er jetzt im Sommer macht und warum es schon jetzt wichtig ist, auf Weihnachten vorauszuschauen.

Herr Gust, was macht ein Weihnachtsmann im Sommer? Liegen Sie auf der faulen Haut?

Keinesfalls. Ich arbeite derzeit auf Zuverdienerbasis als Hausmeister in einem Landwirtschaftsbetrieb. Außerdem habe ich auch im Sommer Auftritte als Weihnachtsmann.

Im Ernst? Wer bucht jetzt einen Weihnachtsmann?

Das sind nicht wenige. Ich werde zum Beispiel für Familienfeiern gebucht. Auch ein Hochzeitspaar habe ich schon getraut. Das ist natürlich nur ein Gag und nicht rechtskräftig. In voller Montur fahre ich dann auch im Hochsommer zu meinen Terminen. Zum Glück hat mein Schlitten eine Klima-Anlage. Ich habe für solche Auftritte ein lustiges Unterhaltungsprogramm auf Lager. Das schreibe ich selbst immer wieder um und arbeite aktuelle Geschehnisse mit ein. Die besten Ideen dazu kommen mir in der Badewanne.

Was wird denn dieses Jahr an aktuellen Ereignissen in Ihrem Programm auftauchen?

In diesem Jahr gab es leider noch nicht viel, was sich eignet, um es auf die Schippe zu nehmen. Über solche Sachen wie G 20 zum Beispiel, da mache ich mich nicht lustig. Das ist traurig genug. Aber es steht ja noch die Bundestagswahl bevor. Dieses Ereignis gibt bestimmt etwas her für mein Programm.

Und was ist mit Advent und den Weihnachtsfeiertagen? Gibt es auch dafür schon Anfragen?

Selbstverständlich. Es ist keinesfalls zu früh, sich jetzt schon mit Weihnachten zu beschäftigen. Ende September, Anfang Oktober kriegen Sie ja keine Räume mehr für eine große Weihnachtsfeier. Mein Terminplan ist schon gut gefüllt. Kindergärten, Seniorenheime, Firmenweihnachtsfeiern, Weihnachtsmärkte stehen auf dem Plan. Für Heiligabend bin ich ausgebucht. Da habe ich zwölf Termine, nur bei Stammkunden. Es gibt sogar eine Warteliste.

Müssen Sie sich jetzt auch um ein neues Kostüm kümmern oder passt das alte noch?

Ich gebe zu, der Weihnachtsmann steht gut im Futter. Zu viele Grillwürstchen wahrscheinlich. Aber, dass das Kostüm überraschenderweise plötzlich nicht mehr richtig passt, das kann mir nicht passieren. Denn ich ziehe es ja auch über den Sommer immer wieder zu meinen Auftritten an. Aller drei Jahre gibt es ohnehin ein neues Kostüm. Dann ist das einfach verschlissen, bei so vielen Auftritten und Terminen im Jahr. Der Bart hält sogar nur zwei Jahre. Die Perücke ist eine Maßanfertigung, die habe ich jetzt schon fünf Jahre. Ein Dauerbrenner, der nicht kaputt zu kriegen ist, sind die Stiefel. Die habe ich damals bei der NVA abgestaubt. Sie sind bis heute noch im Einsatz.

