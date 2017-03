„Mein Sohn tut niemandem etwas“ Um den Mann, der einst im leeren Bahnhof lebte, war es still geworden. Doch nun fühlen sich Anwohner verunsichert. Die SZ hat sich vor Ort umgehört.

Blick hinein nach Wülknitz: Manchen Einwohnern in dem kleinen Ort macht es Sorgen, dass einer ihrer Nachbarn öfters durch den Ort läuft. Das dürfte mit der Vorgeschichte des Mannes zu tun haben. Doch die Sorge sei unberechtigt, meint die Mutter des Mannes. © Sebastian Schultz

Die Frau auf der Gartenbank kann das alles nicht verstehen. „Was erzählen denn die Leute?“, fragt sie. „Die sollen sich doch um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern.“ Die Nachmittagssonne scheint, es ist warm in dem Wülknitzer Garten. Während des Gesprächs biegt ein junger Mann auf seinem Fahrrad in die daneben gelegene Garage ein. Schwarzer Kapuzenpulli, Arbeitsjacke und -schuhe. Er schaut herüber. „Ist alles gut, geh rein“, ruft die Frau ihm zu, ehe er ins Haus geht. Der Mann ist Emanuel Z.*, die Frau auf der Parkbank seine Mutter.

Emanuel Z. kennen in Wülknitz viele, weil er vor anderthalb Jahren aus seiner damaligen Wohnung geflogen war und eine Weile als Obdachloser im leer stehenden Bahnhof des Dorfes gelebt hatte. Anwohner berichteten von aggressivem Verhalten des Mannes. Die Polizei fasste den Ende Zwanzigjährigen kurze Zeit später bei einem Ladeneinbruch. In einem anschließenden Strafverfahren wurden weitere Vergehen aufgerollt. Anderthalb Jahre Freiheitsstrafe auf Bewährung urteilte das Gericht letztlich. Neben einer psychiatrischen Behandlung und Suchtberatung verfügte die Justiz, dass Z. wieder nach Wülknitz kommen sollte, was auch geschah.

Danach wurde es still. Bis jetzt. Im Gemeinderat Anfang der Woche brachte ein Anwohner den Namen wieder ins Gespräch. „Er rennt schon wieder überall rum und guckt und macht. Man macht sich schon wieder Gedanken.“ Man wisse nicht, was er mache und wo und wie.

Regelmäßige Spaziergänge eines Einzelnen als Problem? Was bei anderen Menschen wohl kaum beachtet würde – bei Emanuel Z. scheint es wegen seiner Vorgeschichte irgendwie verdächtig zu wirken. Es gibt ein Unbehagen bei Beobachtern. Nicht nur bei denen, die sich das trauen, im Gemeinderat zu sagen.

In der Ratssitzung am Montag brach Bürgermeister Hannes Clauß (parteilos) eine Diskussion über das Thema ab, ehe sie in Gang kommen konnte. Seine Position: Eine öffentliche Debatte schade Emanuel Z. Der junge Mann habe es schwer genug.

Die Verunsicherung mancher Wülknitzer aber bleibt. Die Mutter betont unterdessen auf ihrer Gartenbank, dass der Sohn sein Leben im Griff habe. Aus seinen Fehlern habe er gelernt, sagt sie mehrfach. „Er macht so was nicht wieder.“ Den Drogen habe er abgeschworen. Er gehe seit Mitte vorigen Jahres in einem örtlichen Betrieb einer Arbeit nach. Und er wolle wieder mehr auf eigenen Beinen stehen. Deshalb habe er auch bei der Gemeinde bereits Ende vorigen Jahres einen Antrag auf eine Wohnung gestellt. Dass bis jetzt noch nicht darüber entschieden wurde, ärgert sie.

Mehr Unterstützung statt des Getuschels im Ort wünscht sich die Mutter für ihren Sohn, den sie auch vor Reporterfragen abschirmt. „Er redet eigentlich mit niemandem.“ Dass er so häufig im Dorf, auf den Wegen rund um Wülknitz und in den Nachbarorten unterwegs sei, liege an Phasen, die er habe. Dass über diese Spaziergänge gesprochen wird, könne sie vielleicht nachvollziehen, wenn er jemandem etwas zuleide getan hätte. „Aber er tut doch niemandem etwas.“

*Name geändert.

