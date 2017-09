Mein Freund, der Baum, ist tot Im Wald bei Streitfeld liegt eine Buche gefällt da. Ein Frevel für Naturfreunde, in Wirklichkeit gut für die Artenvielfalt.

Gute 90 Zentimeter misst die gefällte Buche bei Kleindehsa im Stamm-Durchmesser. Seit dem Frühjahr liegt sie im Wald. © Matthias Weber

Die Buche bietet das traurige Bild eines gefällten Riesen. Mit ihren 90 Zentimeter Stammumfang ragte sie einst gute 30 Meter in die Höhe. Doch dann kam jemand mit der Kettensäge, legte sie flach und ließ sie einfach so im Wald liegen. Irgendwann im Frühjahr muss das gewesen sein, denn die Buche trägt noch vertrocknetes Laub. Viele Anwohner oder Wanderer, die hier im Wald von Kleindehsa oberhalb von Streitfeld vorbeikommen, fragen sich: War hier ein Baummörder am Werk?

Doch was vielen Naturfreunde wie ein Frevel vorkommt, ist bei Forst-Experten sogar erwünscht – aus Gründen des Naturschutzes. „Einen Baum zu fällen, um ihn als Totholz liegen zu lassen, kann durchaus nützlich für die Erhaltung der Artenvielfalt im Wald sein“, sagt Revierförster Michael Weber vom Kreisforstamt in Löbau. Der gefällte Baum störe ihn daher überhaupt nicht. Weber kennt den Fall, der Besitzer der Waldparzelle habe wegen der Fällung vor einigen Monaten sogar bei der Behörde angefragt. Die hatte keine Einwände. Einen besonderen gesetzlichen Schutz könne die Buche nur als sogenannter „Biotopbaum“, wenn er etwa ein Vogelnest oder Spechthöhlen beherberge. Das sei nicht der Fall gewesen, erklärt Förster Weber. Er selbst habe den Baum in Augenschein genommen. „Ansonsten darf ein Waldbesitzer jeden Baum zu jeder Jahreszeit fällen“, sagt Weber. Das Waldgesetz schreibe sogar eine regelmäßige Bewirtschaftung vor. „Aber das legen viele Waldbesitzer sehr weit aus.“

In diesem Falle habe der Waldbesitzer seine Verkehrssicherungspflicht erfüllt. „Der Baum hat Totholz abgeworfen, das teilweise auf den Weg gefallen ist. Für eine alte Buche ist das nicht ungewöhnlich“, erklärt Förster Weber. Der Eigentümer habe daher vor der Wahl gestanden, das gefährliche Totholz mit hohem Aufwand aus dem Baum zu schneiden oder die Buche gleich ganz zu fällen, was viel günstiger sei. „Die Buche hatte sicher einen gewissen Naturschutzwert“, sagt er. Die Fällung sei aber nicht zu beanstanden. Wegen der winzigen Rodungsfläche bestehe auch keine Pflicht zur Wiederaufforstung.

Weil die Buche nun schon so lange liege, habe ihr Holz wirtschaftlich kaum noch einen Wert. Einmal gefällt und der Witterung ausgesetzt seien Buchen sehr anfällig gegen Pilzbefall und müssten schnell verarbeitet werden. „Soweit ich weiß, will der Eigentümer den Baum noch vor dem Winter zerkleinern und als Brennholz nutzen.“

