„Mein Favorit wäre Hermannplatz“ Die Architektin des Grenzvorplatzes in Bad Muskau spricht im Interview über den neuen Namen, ihre größte Herausforderung und Parkspaziergänge.

zurück Bild 1 von 2 weiter Nicht nur bei Nacht ein schöner Anblick – der umgestaltete Grenzvorplatz in Bad Muskau © Joachim Rehle Nicht nur bei Nacht ein schöner Anblick – der umgestaltete Grenzvorplatz in Bad Muskau

Sonja Rossa-Banthien vom Dresdner Architekturbüro r+b hat den neuen Platz entworfen.

Ein Jahr ist am Grenzvorplatz in Bad Muskau gebaut worden. Nun sind die Arbeiten abgeschlossen und aus der ehemals grauen Asphaltfläche ist ein Platz mit Bäumen geworden. Die SZ hat das Ergebnis mit Sonja Rossa-Banthien vom Dresdner Architekturbüro r+b ausgewertet. Ihr Entwurf hatte 2011 den Architektenwettbewerb gewonnen.

Die Bauarbeiten am Grenzvorplatz sind seit Dezember abgeschlossen. Wie gefällt Ihnen das Ergebnis?

Ganz abgeschlossen sind die Arbeiten noch nicht. Am ehemaligen Netto-Markt entsteht aktuell die neue Bushaltestelle. Mit dem Ergebnis der übrigen Arbeiten sind wir aber sehr zufrieden. Das haben die beauftragten Firmen bestens ausgeführt.

Haben Sie sich den Platz so vorgestellt, als Sie den Entwurf für den Architektenwettbewerb erstellt haben?

Der fertige Platz ist sehr nah an den Vorstellungen von damals. Die Proportionen, die Idee der Gartenplatz- und der Verkehrspartie, stimmen mit dem Entwurf überein. Die Materialien, der Qualitätsanspruch und auch die Sprüche Pücklers an den Bänken sind so, wie wir es uns vorgestellt haben.

Dann musste gar nichts verändert werden?

Die Bäume sind anders. Statt der ursprünglich vorgesehenen Kiefern sind verschiedene Eichenarten gepflanzt worden. Das war eine gute Wahl. Jetzt müssen sie nur noch den Winter unbeschadet überstehen.

Was war die größte Herausforderung während der Bauarbeiten?

Anfangs gab es Probleme mit dem Untergrund, die auch der schlechten Witterung geschuldet waren. Durch technische Maßnahmen konnte das aber kompensiert und der Untergrund stabilisiert werden. Die größte Herausforderung waren wohl die Mauern am Brückenkopf. Die waren für unser Büro am spannendsten, weil wir die gewählte Technik noch nie eingesetzt haben. Das Fundament wird dabei flüssig in den Boden gespritzt, das ist Ingenieurbaukunst. Das Ergebnis sieht man zwar nicht, aber es ist toll.

Aktuell sucht Bad Muskau nach einem Namen für den Platz und diskutiert über eingereichte Vorschläge. Haben Sie davon etwas mitbekommen und falls ja, haben Sie einen Favoriten?

„Umgestaltung des ehemaligen Zoll- und Grenzabfertigungsplatzes am Haupteingang zur Welterbestätte Muskauer Park“ lautet der vollständige Projekttitel. Das ist schon sperrig und ich hätte mir manchmal eine kürzere Überschrift gewünscht. Von den eingereichten Namensvorschlägen kenne ich den einen oder anderen. Mein persönlicher Favorit unter diesen wäre Hermannsplatz. Der Name ist wohlklingend und weist auf die verschiedenen „Hermänner“ hin, die in Bad Muskau gewirkt haben.

Während des gesamten Projekts haben Sie Bad Muskau mehrfach besucht. Hatten Sie dabei auch Gelegenheit, sich die Stadt und den Park anzusehen?

Tatsächlich habe ich manchmal nach der Bauberatung einen Spaziergang durch den Park gemacht und das genossen. Ich freue mich, wenn ich nach Bad Muskau fahren kann. Wir besuchen den Park immer wieder gerne, auch ohne berufliche Gründe. Als Landschaftsarchitektin ist Bad Muskau eine wichtige Adresse. Wir haben schon verschiedene kulturelle Veranstaltungen und Ausstellungen im Park besucht.

Sie werden Bad Muskau also auch nach der offiziellen Einweihung des Platzes weiter besuchen?

Sicher. In der Phase der Gewährleistung wird das Projekt durch uns ohnehin weiter betreut. Aber darüber hinaus halten wir zu unseren Projekten Kontakt. Es ist ja das Besondere an der Landschaftsarchitektur, dass die Projekte immer schöner werden. Wir planen auch so, dass sie gut altern können. Diese natürlichen Veränderungen verfolgen wir natürlich. Ich werde Bad Muskau also weiter besuchen und die Stadt und den Park genießen.

