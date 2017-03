Mein Europa Die europäische Idee hat sich nicht überlebt, aber ihre Organisationsform. Ein Essay zum 60. Geburtstag der Gemeinschaft.

In diesen Tagen für ein gemeinsames offenes Europa einzutreten, fällt nicht leicht, wenn Terroristen quer durch Europa reisen und mit ihren tödlichen Anschlägen Angst und Unsicherheit auslösen. Doch eine Rückkehr zur Nationalstaaterei würde dem vermutlich kein Ende setzen. Und gerade deshalb ist es jetzt wichtig, an eine Zukunft Europas zu glauben und nicht an den Zerfall.

Europa bedeutet für mich Freiheit. Ich bin in einem autoritären Staat aufgewachsen, für mich waren die Grenzen zu Westeuropa dicht. Wenigstens in Geist und Gefühl wollte ich dazugehören. So lernte ich in den 80er-Jahren in der DDR Französisch, ohne daran zu glauben, dass ich das Gelernte eines Tages auch nutzen könnte. 1990 war es so weit. Ich gehörte zu den 1 000 Jugendlichen, die Frankreichs Präsident Francois Mitterrand aus Freude über den Fall des Eisernen Vorhangs spontan nach Frankreich einlud. Da erlebte ich zum ersten Mal, wie vielfältig, wie bunt, aber auch wie chaotisch Europa war. Sechs Jahre später konnte ich in Großbritannien studieren, ohne mich mit der Visumsbürokratie herumschlagen zu müssen. Heute kann ich als Journalistin aus EU-Ländern berichten, ohne Zensur zu befürchten. Diese Freizügigkeit will ich nicht verlieren.

Die Mehrheit der Menschen ist nicht täglich dankbar für Reisefreiheit, Fördermittel und Arbeitnehmerfreizügigkeit oder dafür, dass sie in Frieden und Wohlstand leben kann. Das zu erwarten ist naiv. Aber am 60. Jahrestag der Unterzeichnung der Römischen Verträge, die die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft besiegelten, darf man sich daran erinnern: Die europäische Idee – dem von zwei Weltkriegen zerstörten Kontinent durch wirtschaftliche Zusammenarbeit Wohlstand und Frieden zu bringen – war und ist richtig. Zwar hat sich im vergangenen Jahr die Zahl der Terroropfer verdoppelt, doch Europa ist nach wie vor die sicherste Region der Welt. Millionen Menschen aus Afrika und Asien wollen hier leben, in die umgekehrte Richtung hält sich der Migrationsdrang in Grenzen. Warum löst das keine Begeisterung aus?

Europa finden alle toll, die wie ich gern reisen, Offenheit lieben, Austausch mit Menschen suchen oder freien Handel für Geschäfte mit Waren und Geld brauchen. Aber was ist mit denen, die das nicht wollen? Diese Bürger empfinden die EU als Gefahr für ihre Arbeit, ihren Alltag und ihre Sicherheit. Sie fürchten um ihre nationale Identität. Ihre Bedürfnisse hat Brüssel zu wenig im Blick.

Die Krisen, in denen die EU steckt, lassen sich nicht ignorieren. Die europäische Idee hat sich nicht überlebt, aber ihre Organisationsform. Diese ist schwerfällig, bürokratisch und undurchsichtig. Institutionen wie etwa die Europäische Zentralbank haben ihren Machtbereich immer stärker ausgeweitet. Der Fiskalpakt und der Euro-Rettungsschirm ESM trugen dazu bei, demokratische Entscheidungskompetenzen weg von gewählten nationalen Parlamenten hin zu technokratischen Apparaten zu verlagern. Das wird von vielen Menschen als undemokratisch empfunden. Auch war die Union zu ehrgeizig, die Erweiterungsrunden waren zu groß und zu schnell. 28 Länder in so unterschiedlichen wirtschaftlichen Situationen und Interessenslagen lassen sich nicht einfach unter einem Dach vereinen. Wie wenig dieses Dach von den europäischen Werten Solidarität und Toleranz getragen wird, wurde im Herbst 2015 auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise sichtbar. Es bekam tiefe Risse. Aber lassen wir es nun ganz einstürzen? Können Deutschland, Polen und Frankreich, Tschechien und Italien und die anderen 22 EU-Mitglieder jeweils allein ihre Grenzen verteidigen, allein den Kampf gegen Terrorismus bewältigen, allein den Wohlstand – den es trotz immer mehr schlecht bezahlter Jobs gibt – aufrechterhalten? Bei aller Kritik und berechtigten Skepsis glaube ich daran nicht. Aber die Gemeinschaft muss dringend ein besseres Gleichgewicht finden zwischen den Freiheiten, die sie eröffnet, und dem Schutz, den sie bietet, damit die Akzeptanz wieder zunimmt.

Und wir müssen eine Antwort auf die Frage finden: In welchem Europa wollen wir leben? Wie lässt sich eine Europäische Union gestalten, in der es möglich ist, die eigene nationale Identität zu bewahren und zugleich eine kollektive Identität zu entwickeln? Darüber müssen wir ehrlich diskutieren und streiten. Die Debatte können wir nicht den Politikern und Populisten überlassen. Der wichtigste Wert Europas liegt für mich nicht in einer Vision, sondern in der Vielfalt von Ideen, Einstellungen, Traditionen und Religionen. Mit der Serie „Europa? Jetzt erst recht!“ will die SZ in den kommenden Wochen bis zur Wahl in Frankreich daran erinnern und Anstöße für die Diskussion geben.

