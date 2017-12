Fußball „Mein erfolgreichstes Jahr in Radebeul“ Matthias Müller kam 2014 als Trainer zum RBC, führte sein Team 2017 in die Landesliga zurück und ins Pokalhalbfinale.

Ex-Nationalspieler Matthias Müller (Zweiter von rechts) übernahm 2014 den Radebeuler BC in der Landesklasse. Drei Jahre später führte er den RBC in die Landesliga und ins Pokal-Halbfinale. Grund genug für ihn, zufrieden auf ein erfolgreiches Fußballjahr zurückzuschauen. © Lutz Kollmann

Radebeul. Es war ein sehr gutes und wohl erfolgreichste Jahr der Vereinsgeschichte für den Radebeuler BC. Die Kicker aus der Karl-May-Stadt kehrten nach drei Jahren in die Fußball-Landesliga zurück und stehen zusammen mit drei Regionalligisten im Halbfinale um den Landespokal. In der Sachsenliga geht der RBC mit 20 Punkten auf Tabellenplatz zehn in die Winterpause. Fünf Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen stehen zu Buche. Die 18 erzielten Treffer sind der zweitschlechteste Wert der Liga, während immerhin neun Mannschaften der 6. Liga mehr als 24 Gegentore kassierten. Wer „Lotte“ Müller kennt, weiß, dass sich seine Schützlinge auf eine intensive Vorbereitung einstellen müssen. Im SZ-Gespräch sagt der 63-Jährige, was er plant, wie er den Jahreswechsel verbringt und wo er gern noch einmal auf der Trainerbank sitzen würde.

Herr Müller, war 2017 eines der erfolgreichsten Jahre Ihrer Trainer-Laufbahn?

Auf jeden Fall war es mein erfolgreichstes Jahr in Radebeul, seit ich 2014 eingestiegen bin. Landesliga-Aufstieg in das Erreichen des Pokal-Halbfinals sind schon Meilensteine für den RBC. Beim Dresdner SC und in Bischofswerda hatte ich damals aber noch etwas bessere Bilanzen.

In der Landesliga ging es hoch und runter. Warum?

Wir sind toll gestartet, mit dem Pokalsieg gegen Copitz und sieben Punkten aus den ersten drei Punktspielen. Danach zog ein gewisser Schlendrian ein. Meine Spieler dachten wohl, es geht so weiter und sie könnten etwas weniger investieren und dafür ein paar andere Dinge genießen. Das ist uns mächtig auf die Füße gefallen und wir hatten bis Jahresende daran zu knabbern.

Haben die Neuzugänge Ihre Erwartungen erfüllt?

Es gab unterschiedliche Ausgangssituationen bei den Spielern. Julius Groß, Markus Schöne, Edgar Partzsch oder Alexander Pfeifer sind junge Spieler, die sich erst an alle Abläufe in der Landesliga herantasten mussten. Nicht alles haben es gepackt und spielen nun wieder in der zweiten Mannschaft. Robert Lauterbach und Philipp Schramm kamen aus der Landesklasse und hatten doch gewisse Anlaufschwierigkeiten. Die erfahrenen Armand Deugoue und Benno Töppel haben sich erwartungsgemäß zu Leistungsträgern entwickelt, fehlten aber einige Male wegen Verletzungen oder Urlaub.

Hat Ihre Mannschaft eine realistische Chance, Regionalligist Neugersdorf iom Pokal zu bezwingen? Oder geht es nur darum, sich im Pokal achtbar aus der Affäre zu ziehen?

Wir sind am 24. März 2018 ganz sicher nicht chancenlos! Auf die Neugersdorfer wartet dann im Weinbergstadion eine engagierte Mannschaft, aber das weiß mein ehemaliger Co-Trainer Trainer Manfred Weidner. Wir werden alles raushauen.

Welches Spitzenteam hat bei Ihnen den stärksten Eindruck hinterlassen?

In der Landesliga haben der VfL 05 Hohenstein-Ernstthal und der FC 1910 Lößnitz als Mannschaft auf mich den homogensten Eindruck hinterlassen.

Wie oft hatten Sie in dieser Saison die Chance, ein Heimspiel Ihres Ex-Vereins Dynamo Dresden zu besuchen?

An erster Stelle steht meine Mannschaft und deren Pflichtspiele. Der Sonntag gehört dann immer meiner Frau und der Familie. Daher blieben mir nur drei Zweitligapartien und die waren leider nicht gerade ansehenswert. Aber es ist gut, zu sehen, wie das Selbstvertrauen in die eigene Stärke bei den Dynamos wieder gewachsen ist, auch wenn es nach drei Siegen in Folge zum Abschluss ein 0:2 in Duisburg gab.

Spielen Sie noch für die SGD-Oldies?

Ja, wenn es der Zeitplan hergibt, bin ich in der Traditionsmannschaft noch aktiv.

Sie haben im Sommer Nikica Maglica als Co-Trainer an Ihre Seite geholt. War es die richtige Entscheidung?

Selbstverständlich, aber das wusste ich vorher. Niki ist ein sehr engagierter Übungsleiter mit großer Kompetenz und wir ergänzen uns beim RBC ganz hervorragend.

Wird es in der Winterpause personelle Veränderungen geben?

Das wird sich demnächst aus einem Gespräch mit dem Präsidium ergeben. Bedarf besteht ganz sicher, aber es muss ja auch finanziell machbar sein. Wir Trainer haben schon gemerkt, dass der Ausfall von zwei oder drei Stammkräften nicht so einfach zu kompensieren ist.

Wie sieht der RBC-Winterfahrplan aus?

Wir beginnen am 11. Januar. Der Übungsplan hat es in sich, was die Trainingseinheiten, Belastung und Testspiele betrifft. Am 24. Februar wollen wir bestmöglich vorbereitet unser erstes Punktspiel bestreiten. Topform wird im Heimspiel gegen den Tabellenvierten aus Hohenstein-Ernstthal auch notwendig sein, um zu punkten.

Wäre es reizvoll für Sie, noch ein drittes Mal beim Dresdner SC als Trainer zu arbeiten? Schließlich rangiert der Traditionsverein auf dem letzten Platz in der Landesklasse Ost.

Das ist wirklich eine gute Frage, die ich schon lange in mir trage. Die Voraussetzungen mit dem rekonstruierten Heinz-Steyer-Stadion und der neuen Tribüne sowie der großen Tradition dieses Dresdner Vereins würden mich auf alle Fälle reizen. Sollte es ein umsetzbares Konzept geben, wäre das eine sehr reizvolle Aufgabe für mich. Da bin ich ganz ehrlich.

Wie verbringen Sie den Jahreswechsel?

Oh, darauf freue ich mich ganz besonders. Ich werde mit meiner Frau in Göhren auf Rügen ein paar ruhige Tage in der Natur verbringen und Kraft für 2018 sammeln.

Das Gespräch führte Jürgen Schwarz

