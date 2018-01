Mein Dorf am Strugastrand Weißwasser ist besonders und soll es bleiben. Entdeckungen und Gedanken zu einer Stadt zwischen den Welten.

Gregor Schneider ganz links) vom Neufert-Förderverein vor dem Lagergebäude des Bauhaus-Architekten Ernst Neufert. © Thomas Staudt

Anlässlich der Verleihung des Stadtrechtes an Weißwasser im Jahr 1935 brachten die „Neuesten Nachrichten“, das damalige Lokalblatt Weißwassers, eine Sonderausgabe. Auf der Titelseite steht ein Gedicht zu Ehren der jungen Stadt, in dem gleich in Zeile drei vom „Dorf am Struga-Strand“ die Rede ist. Das weckt Fantasien: die Stadt am Fluss mit eigenem Badestrand. Die Suche nach diesem dauert allerdings an. Die Struga tarnt sich innerorts wie ein Chamäleon. Im Gegensatz zur neuen Trinkwasserleitung fällt es schwer, zu sagen, wo entlang sie verläuft.

Dieses schüchterne Rinnsal – wer weiß das schon? – entspringt ja mitten in Weißwasser. Ganz in der Nähe der Hauptwasserscheide, an der Bodelschwinghstraße unter Haus Nr. 5, beginnt ihre Reise. Lutz Stucka, der profunde Ortschronist, weiß, dass hier bis zur Bebauung sogar ein Schöpfbrunnen stand. Und er weiß auch, wo entlang das Bächlein, heute unterirdisch, durch die Stadt plätschert. Von der Bodelschwinghstraße herunter scheint es sich heimlich hinter den Stadtwerken am Teich der alten Ziegelei entlang zum Jahnteich vorzutasten. Interessanterweise gibt es dort keinen erkennbaren Zulauf, aber ein Rohr, das der Struga-Abfluss in Richtung Scholzes Teich und weiter zum Neuteich unter der alten Forster Bahnstrecke hindurch sein könnte. Hinter dem Neuteich gibt das Chamäleon dann die Tarnung auf und fließt sichtbar – sofern es genügend Niederschlag gab, denn bei längerer Trockenheit sammelt sich Laub und Staub darin wie in einer Dachrinne – am Halbendorfer See vorbei, durch Schleife, Rohne und Mulkwitz, bis es bei Neustadt in die Spree mündet.

Doch zurück zum geheimnisvollen Oberlauf im Zentrum der Stadt. Im Bereich des Bahnhofsvorplatzes muss es einst den Zusammenfluss mit den Wassern der Koslan-Quelle gegeben haben. Dort soll zudem eine starke Wasserader ihr Unwesen treiben. Welcher Lauf aber wem das Wasser reicht, bleibt wohl ein Geheimnis der Unterwelt. Fakt ist, dass die Stadt dank ihrer vielen stillen und fließenden Gewässer das „Wasser“ wohl zu Recht im Namen trägt. Und schon nach der letzten Eiszeit, lange vor der Besiedlung, sammelte sich hier das Schmelzwasser. Der Weiße Jasor bedeckte Teile des heutigen Stadtgebietes. Heute sind die Fließe, auch wenn sie allesamt zu den „Überschreitbaren“ gehören dürften, im Stadtbild und im Bewusstsein kaum noch gegenwärtig. Dabei sind sie Teil der Stadt, und es wäre schön, hier und da zu erkennen, wie präsent das Wasser tatsächlich einst war. Wer sagt, dass man nur auf eine Elbe stolz sein darf? Mut zum Unscheinbaren! Auch ein Kulowatschik oder eine Struga können etwas zur Bereicherung der Stadt beitragen. Bestimmt gibt es in Weißwasser etliche Menschen, die etwas zu erzählen wüssten. Und ein bisschen Übertreibung darf auch mal sein. Es gibt schließlich viele Beispiele, wie anderswo banalen Wirklichkeiten heilende Kräfte angedichtet werden – und plötzlich werden die Leute aufmerksam. Und wenn es wieder am Geld scheitern sollte: Vielleicht übernimmt ja die mazedonische Kleinstadt Struga die Patenschaft für eine Aktion? Wir ehren dann die edlen Spender postwendend mit einem Gedicht. Ehrenwort!

Unser Autor Gregor Schneider ist gebürtiger Weißwasseraner und Rückkehrer. Der Stadtplaner arbeitet derzeit für das Projekt „Kleinstadt gestalten – Ort schafft“.

An dieser Stelle äußert er seine privaten Gedanken zum Stadtgeschehen.

