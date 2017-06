Mehrzweckraum wird Trauzimmer Wegen anstehender Bauarbeiten im Glashütter Rathaus, gibt es jetzt einen neuen Ort für die Eheschließung.

© Symbolfoto: dpa

Wer sich in den kommenden Monaten in Glashütte trauen lassen will, kann dies im Mehrweckraum im Arthur-Fiebig-Haus tun. Der Glashütter Stadtrat hat den Weg dafür geebnet. Hintergrund sind die anstehenden Bauarbeiten im Rathaus. Dort will die Verwaltung zusätzliche Büros im Dach schaffen. „Inwieweit das Hochzeitszimmer davon betroffen ist, kann noch nicht endgültig entschieden werden“, heißt es zur Begründung. Durch die Bauarbeiten, die Einrüstung des Gebäudes, die Schuttabfuhr und nicht zuletzt durch die Geräuschkulisse während der Arbeiten könnte es zu Beeinträchtigungen der Trauzeremonie kommen. Um das zu vermeiden, suchte die Verwaltung nach einem alternativen Ort für Trauungen. Diesen habe man mit dem Mehrzweckraum gefunden, sagte Bürgermeister Markus Dreßler (CDU) in der jüngsten Stadtratssitzung. Der Stadtrat billigte das ebenso wie den zweiten Vorschlag, Trauungen in der Aula der Grundschule zu ermöglichen. Diese könne aber nur an Wochenenden und in der schulfreien Zeit genutzt werden. (SZ/mb)

