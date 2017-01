Mehrzweckraum freigegeben Die Nieskyer Oberschüler essen seit kurzem wieder im Anbau. Die Fachkabinette bleiben zu.

Der Mehrzweckraum war seit September 2016 verwaist - die Schüler aßen lange Zeit in einem Zelt auf dem Hof. Nun kehrt hier wieder Normalität ein. © André Schulze

In der Nieskyer Oberschule ist wieder ein Stück Normalität eingekehrt. Mit dem neuen Jahr essen die Schüler im Mehrzweckraum des zuvor gesperrten Anbaus. Damit gelten in der Oberschule erneut die altbekannten Pausenzeiten, erklärt der stellvertretende Schulleiter Jürgen Richter. In den Winterferien ist auch der Ausweichcontainer vom Schulgelände verschwunden, in dem die Schüler zwischenzeitlich Mittag gegessen haben.

Aufgrund erhöhter Formaldehydwerte ist der Anbau der Oberschule zwischen September und Dezember 2016 gesperrt worden. Als Ursache für die Probleme gelten bisher besondere Wetterlagen. Die Fachkabinette in dem Anbau sind nach wie vor geschlossen. Hier sollen weitere Untersuchungen an heißen Tagen erfolgen. Gegenwärtig sind die Messwerte für Formaldehyd laut dem stellvertretenden Schulleiter überall im unbedenklichen Bereich. Wann die Fachkabinette wieder genutzt werden können, steht nicht fest. (SZ/kem)

