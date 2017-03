Mehrzweckhalle steht zum Verkauf Stolpen verkauft die nächste Immobilie. Das ist nicht unumstritten.

Das Gebäude an der Parkpromenade befindet sich in bester Lage. Das bringt auch Probleme mit sich. © Dirk Zschiedrich

Die alte Turnhalle an der Parkpromenade in Stolpen hat ausgedient. Mit dem Erweiterungsbau und der Sanierung der Turnhalle an der Pirnaer Landstraße reicht die Platzkapazität für den Schul- und Vereinssport aus. Zu dem Schluss ist die Stadtverwaltung gekommen.

Deshalb soll die Mehrzweckhalle, also die alte Turnhalle, die früher mit für den Schulsport benötigt wurde, verkauft werden – meistbietend lautete der Vorschlag der Verwaltung. Ein Verkehrswertgutachter soll den Preis festlegen. Danach will die Stadt das Objekt zum Verkauf ausschreiben. Allerdings ist das Gebäude aufgrund seiner Lage unterhalb der Burg, gegenüber dem Basaltbruch und im Bereich der evangelischen Stadtkirche, städtebaulich interessant. Deshalb war der Beschluss im jüngsten Stadtrat nicht ganz unumstritten. Der Käufer müsse sich dieser besonderen Situation bewusst sein, sagte Bürgermeister Uwe Steglich (FDP). Um nicht ins Blaue hinein zu verkaufen, wollte Stolpens Ortsvorsteher und FDP-Fraktionschef im Stadtrat, Hans-Jürgen Friedrich, noch einiges abgeklopft wissen.

Vor Abschluss des Kaufvertrages sollte ein städtebauliches Nutzungskonzept vorgelegt werden. Sein Vorschlag sorgte zwar grundsätzlich nicht für Ablehnung. Allerdings wurde befürchtet, dass sich kein Käufer findet, wenn noch ein umfassendes teures Nutzungskonzept vorgelegt werden soll. Das zumindest befürchtete Stadtrat Kai Hemmerlein (Unabhängige Wählerverreinigung). Den Antrag selbst konnten die Stadträte mitgehen. Nur das städtebaulich wurde gestrichen. Damit steht für den Interessenten fest, dass er wenigstens ein einfaches Nutzungskonzept vorlegen muss. Gestrichen wurde auch der Zusatz meistbietend. Damit lassen sich die Stadträte die Entscheidung offen, wem sie das Objekt verkaufen, wenn es denn überhaupt Interessenten gibt. Nicht bekannt ist, ob es möglicherweise auch Ideen gibt, das Haus gemeinsam mit einem Betreiber als Kindertagesstätte umzubauen. Immerhin benötigt die Stadt Stolpen dringend Plätze im Krippen- und Kindergartenbereich.

Stadtrat Steffen Kühnel (Unabhängige Wählervereinigung) bemängelte darüber hinaus, dass die Stadt eine weitere Fläche des Gemeinbedarfs verkauft. Man sollte im Gegenzug daran denken, dass die von der Stadt zum Ankauf vorgesehenen Grundstücke auch tatsächlich erworben werden. Diese sind im Flächennutzungsplan als solche Flächen auch gekennzeichnet. Bürgermeister Uwe Steglich versicherte, dies nicht aus dem Blick zu verlieren und das als Thema in einer der nächsten Ratssitzungen mit auf den Tisch zu legen.

